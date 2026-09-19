Йотова с нова димка: Предлагаха ми кампания срещу мой опонент, но отказах

Една част от хората, които измислиха тази кампания дойдоха преди месеци при мен да ми предложат същата кампания да правя за един от моите опоненти. Тогава той беше все още служебен министър-председател. Аз отказах и начинът, по който се държах през цялото време откакто съм президент смятам, че показа различен стил. Това коментира президентът и кандидат за нов мандат Илияна Йотова в събота пред БНТ.

Тя е под силен обществен и политически натиск заради това, че е помилвала наркотрафикант. Пред БНТ Йотова не каза кой точно ѝ е предлагал подобни услуги за кампания срещу опонент.

Това е нова спекулация след като преди дни Йотова обяви безадресна кампания за защита на кирилицата.

Тя коментира, че ще води позитивна кампания: “За разлика от моите опоненти, които един ден говорят така, защото им изнася, а след това започват тази кампания срещу мен".

Йотова посочи, че не иска от лични проблеми на Андрей Гюров да прави кампания.

"Когато беше много силна кампанията срещу него, че има дело в Люксембург, аз застанах на негова страна", каза Йотова, като визира делото за законността на отстраняването на Андрей Гюров като подуправител на БНБ.

Йотова коментира, че няма ненаказано добро, но тя смята, че "Господ си знае работата".

Тя каза още, че не е назначила г-н Кандев и не се оттегля от добрите думи, които е казала за него.

По отношението на помилването на "петричкия Ескобар" държавният глава каза, че "стои една много сериозна експертиза, стои спазването на закона до последната му буква, стоят лекарски заключения". Тези, които злоупотребяват с тази тема - те от тези истини не се интересуват".

"За тях е важното да се залепи този етикет. И когато ние се обърнахме към Министерство на правосъдието, за да поискаме комисия, която да ни каже дали това, с което разполагаме дали е истина или не е истина, да си проверят те нещата, и когато имаме тяхното заключение, ние работим по документи".

"Ако някъде ми беше минало през ум, че може да има след три години някакво престъпление или опит за престъпление, защото аз все още не зная какво се е случило с този човек. Смятате ли, че някой би си сложил главата и би помилвал такъв човек?".

По отношение на Румен Радев, Илияна Йотова заяви, че той много добре се справя като министър-председател и не му трябва да бъде президент. И допълни, че ако тя стане президент отношенията ѝ с Радев "ще бъдат такива, каквито през последните 9 години - отношения на взаимно уважение, изключително добър екип, много общи решения, отношения към това да се върнат законите в България".

На въпроса защо Радев е имал успешен мандат като президент, Илияна Йотова отговори, че най-успешната черта според нея е "защото има принципи и ги отстоява, каквото и да му коства това".

"Но тогава, когато предаваш принципите, продаваш надеждата на хората - това не се прощава", каза Йотова. И попита Радев ли е виновен за това, че през това време имаше 7 избора или партии, които не могат да направят правителство?

Илияна Йотова заяви, че "когато вижда, че нещо не е наред, когато смятам, че не е взето най-доброто решение, когато виждам, че един закон е гласуван, но няма да даде необходимите резултати, естествено, че ще критикувам кабинета".

"Но това, което виждам от началото на този кабинет повече говори за желание за сътрудничество, за това да видим заедно институциите каква е печелившата посока за развитието на България оттук нататък, правителството се радва на много сериозна подкрепа. Аз го виждам през хората".

Според нея дълги години е имало пропаст между институциите и хората, затова "те не ходиха на избори". Защото, по думите ѝ, сме имали институции, които са били държавни, но вътре в тях нямаше държавност, имаше телефонно право, имаше "аз на мен", "ти на теб". Трудно се разбиват тези схеми, допълни тя.

Ние с Радев ще говорим на един тон по теми, които се отнасят до правомощията на президента, на теми, които са в интерес на България.

Държавният глава заяви, че не е угодила на своите опоненти, разписвайки временни бюджет, но тя е удовлетворена, защото е получила поздравления от бизнеса, от общините, от институциите.

Илияна Йотова заяви, че "такава спекулация и такова замазване на цифри, и такава заблуда, аз смятам, че оттук нататък не би трябвало да бъде допускана".

"Този масаж с бюджета повече не трябва да бъде допускан".

Относно случая “Петрохан" Йотова заяви, че това една от най-кървящите рани на нас като общество.

"Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва да стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структури няма и на друго място. Трябва да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме".

Тя беше категорична, че тази болка трябва бъде изживяна като общество, "за да излезем по-силни". "Не мога да приема политици, които казват, че действията на г-н Калушев са меко казано укорими. Как тълкувате тези думи?".

На финала на разговора президентът Илияна Йотова заяви, че "мирът в световен мащаб е възможен".

"Единственият начин да се стигне до мир е масата на преговорите".