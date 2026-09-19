Ниската безработица крие резерв извън пазара на труда

Последните данни за пазара на труда на пръв поглед дават повод за оптимизъм. През второто тримесечие на 2026 г. безработните в България са 107 хил. души, а коефициентът на безработица намалява до едва 3,5%. Спрямо година по-рано безработните са с 3,4 хил. по-малко.
Само че заетостта не расте заедно с намаляващата безработица. Точно обратното – коефициентите на заетост и на икономическа активност спадат с по 0,5 пр. пункта за година.
Как може безработицата да пада, без заетостта да расте?
За да бъде определен като безработен, човек трябва не само да няма работа, но и активно да търси такава. Ако нито работи, нито търси работа, той е извън работната сила. Затова спадът на безработицата не означава непременно, че повече хора работят.
При безработица от 3,5% резервът сред активно търсещите работа вече е ограничен, а почти половината безработни са без работа повече от година. Образованието също силно разделя възможностите за реализация: безработицата е едва 1,4% при висшистите, но достига 13,5% при хората с основно и по-ниско образование. Все по-важният въпрос следователно е как към пазара на труда да бъдат привлечени хората, които в момента са извън него.
Младите, които не стигат до пазара на труда
Данните на НСИ показват повишаване на заетостта сред най-възрастните (над 55 г.), но особено видим резерв остава сред младежите.
По данни на Евростат през 2025 г. 14% от българите на 15-29 години нито работят, нито учат или се обучават (NEETs). Това е вторият най-висок дял в ЕС след Румъния и е значително над средните 11%. За сравнение, в Нидерландия и Швеция е под 6%.
Още по-показателни са данните за рано напусналите образование – младите на 18–24 години с най-много основно образование, които не участват в образование или обучение. През 2025 г. те са 8,6%, или около 40 хил. души. Сам по себе си този дял не поставя България сред най-проблемните страни в ЕС. Голямата разлика се вижда в това какво се случва с тези младежи след напускането на образованието.
Средно за ЕС 46% от рано напусналите работят, 31% не работят, но биха искали, а 23% нито работят, нито заявяват желание да работят. В България съотношението е съвсем различно: едва около 23% работят, 16% не работят, но искат да работят, а над 60% не работят и не заявяват желание да работят. По последния показател България е с най-неблагоприятния резултат в ЕС.
В редица европейски държави ранното напускане на образование е последвано от включване в пазара на труда – в девет страни от ЕС поне половината от рано напусналите работят. В България при голяма част се случва обратното: излизането от образованието е последвано и от оставане извън пазара на труда.
От безработица към активност
Това е и причината ниската безработица да не означава, че възможностите за по-висока заетост са изчерпани. Изчерпва се по-скоро лесният резерв сред активно търсещите работа, а все по-важни стават хората извън работната сила.
При младежите първата задача е предотвратяването на ранното напускане на образованието, особено без придобита професионална квалификация.
Необходимо е и активно достигане до тези млади хора и установяване на причините за неактивността им – липса на квалификация, семейни ангажименти, обезкуражаване или други пречки. Професионалното и дуалното обучение, фокусът върху квалификацията и преквалификацията, кариерното ориентиране могат да помогнат само ако достигат до хората, които в момента са извън системата.
Българският пазар на труда постепенно влиза в нов етап. Дълго време основният въпрос беше къде са работните места. При безработица от 3,5% и намаляваща икономическа активност въпросът все повече е къде са хората. Част от отговора е сред младите, останали между училището и работата – напуснали първото, без да стигнат до второто.
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3 коментара
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Вероятно липсва информация за сезонните работници в чужбина и у нас? В развитите икономики има огромна нужда от хора с основно образование в: селското стопанство, строителството, складове, чистота, санитарни услуги и гледане на болни. Много безработни все още намират временна работа навън, която им осигурява доход, с който посрещат зимата.
Хм, те хората говорят уж, ама докторът вижда зор да ги ремонтира. Вий искате една безмълвна машина да бъде лесно ремонтирана.
От глупави ученици според ученическите тестове не може да се очаква просперитет на държавата. При социализма една машина се ремонтираше многократно и така работеше дълги години Сега ако същата машина даде дефект се бракува и се купува нова за огромни пари. Защото младите работници са глупави и не могат да я ремонтират.