Какво мислят преподавателите за "единия учебник" на Румен Радев

"Министър Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по българска история и по география". Това обяви премиерът Румен Радев от с. Раковица, където беше на 15 септември за тържеството по случай първия учебен ден.
Думите на премиера разделиха хората на "за" и "против" идеята за "само един учебник". Някои приеха решението като "логично", други като "носталгично" и препращащо към време, "в което всички имахме един учебник", а трети като - "тиранично".
Според Радев пък то изглежда е "патриотично". "Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование, да върнем възпитанието в училище и да имаме на изхода на образованието граждани, които да имат креативност, да опознават добре своята родина и да я обичат", обясни министър-председателят.
География: "Не е лошо да учат колко е красива родината, но не бива да се залита"
"Няма нищо лошо да се изучава колко е красива родината, трябва да има и такива елементи в учебното съдържание. Трябва децата да се гордеят с това. Обаче младите хора живеят в един много глобализиран свят, в който вече имаме роботи, имаме изкуствен интелект, имаме иновации. Светът се движи много бързо и не трябва да допускаме ние да се връщаме назад към прекалените залитания в посока на патриотизма", каза пред Mediapool доц. Евгения Сарафова - съосновател на Географ БГ, преподавател в Геолого-географския факултет на Софийския университет и експерт по ГИС и дистанционни изследвания.
Сарафова не подкрепя идеята да има само един единствен уебник по География. Тя обяснява, че в момента учителите имат възможност да изберат най-удобния за тях учебник според училището, учениците и профилите.
"Да кажем, в училище, в което географията не е фокус и по география се изучава само задължителната част, преподавателите предпочитат да изберат такива учебници, в които съдържанието е по-кратко представено. В тези учебници няма много допълнителни неща - повече текст или рубрики за любопитни факти. И обратното - на местата, където има връзка между географията и профилите на учениците, паралелките и спецификата на самото училище, тогава, разбира се, избират друг тип учебници", казва тя.
"Изключително важно е преподавателите да имат тази свобода", добавя Сарафова.
По думите ѝ международният опит също дава предимство на този подход и в Европейския съюз никъде не се наблюдава централизация що се отнася до учебниците.
"Не само нямаме един учебник, но и навсякъде има абсолютна свобода, дадена на преподавателите, да избират учебниците. Има някои образователни системи, в които даже няма задължение учителят да използва учебник. Ако той иска, може сам да им приготви ресурси. Въпросът е учениците да са изучили материала, оттам нататък преподавателят сам да може да избира как да стане това", посочва тя.
Според Сарафова дори идеята на българското правителство да се реализира у нас ще има най-малко два учебника по география:
"Ако са решили действително това нещо да се случи, предполагам, че ще има един учебник за общообразователна подготовка и един за профилираната подготовка. Ще са два различни за различните типове учебни програми".
Въпросът според нея е концептуален и се отнася до това дали изобщо МОН трябва да се намесва в тази част от образователния процес. "Държавата трябва да контролира какво да се учи, но не и как, защото това просто не е възможно", смята Сарафова.
Вместо това тя смята, че образователното ведомство трябва да се концентрира върху обновяването на учебното съдържание. "Трябва да има олекотяване откъм факти, засилване на упражненията, свързани с логическото мислене и причинно-следствените връзки, използване на реални данни - информация от дронове, сателити и други технологии. Всички тези неща биха превърнали географията в онзи иновативен предмет, който заслужава да бъде", казва Сарафова.
"В крайна сметка, тези хора, добре, ще ги научим на патриотизъм, ще ги учим на религия, но това с какво ще допринесе да си повишат резултатите на PISA и да не ни е срам, че сме на последно място в Европа или да си намерят работа", попита още тя.
История: "Сигурно искат да зачеркнат споровете"
"Правителството сигурно просто иска да премахне различните версии по спорни моменти. Дано не е във вреда на историята и във вреда на България", каза пред Mediapool Сашка Александрова, която е учител по история в гимназиален етап с дългогодишен опит.
Като такива спорни моменти Александрова изброява: създаването на българската държава, отношението между славяни и прабългари в етническия състав, покръстването на българите, падането на България под византийска власт, падането на България под османска власт, целия период на т. нар. "тъмни векове" до Възраждането, Априлското въстание, Руско-турската война и Освобождението.
"За покръстването, например, се коментира защо сме го приели от Константинопол, а не от Рим? Спор има и за датата на покръстването. В различни учебници са посочени четири или пет дати - 863 г., 864 г., 865 г., 866 г.", посочва тя и обяснява, че различните историци датират покръстването по различен начин - от момента, в който е подписан договорът с Византия и Борис приема да се покръсти, до годината, в която се смята, че е приключил целият процес.
По думите на преподавателката в годините е имало периоди, когато по история на пазара е имало повече от 6 учебника, в които има разминавания и различни мнения за подобни събития.
"Когато имаме "само един учебник" и той стане задължителен, мисленето на децата ще се насочи само в една посока и така няма да може да се обърне внимание на спорния момент. Как да се коментира дадено събитие, когато стигнем до момента "в учебника пише така и точка"? Аз не съм "за" да има само един учебник, но не подкрепям и да има прекалено много, защото правят учениците несигурни, когато трябва да се явят на матура", обяснява тя.
Според Александрова нито учители, нито ученици е добре да разчитат само на учебника по история.
"Учебникът не винаги е най-точен що се отнася до историята. На добрият учител не му трябва учебник. Аз винаги съм работила с учениците си по документи и карти. Много рядко сме се спирали на него", смята тя.
По думите ѝ в клас трябва да се дискутират всички версии, а основна опора за учениците да бъдат историческите извори. "Децата трябва да бъдат по-близо до документите, отколкото до мнението на историк, хванал една част от събитието", категорична е тя.
БЕЛ: Учебниците са твърде много, но по-важно е съдържанието
Според преподавателката по български език и литература Любка Николова по предмета и има твърде много учебници, като текстът в някои от тях е на много висок стил и не е разбираем за учениците.
"Аз се сещам за поне 7 или 8 учебника, сигурно са повече. Толкова много учебници наистина не са необходими, още повече, че има издателства, които имат 4 подиздателства. Между учебниците има и разминавания", посочва учителката.
Все пак Николова не смята, че учебникът трябва да бъде "само един", а, например два, за да могат учителите все пак да имат избор.
Фокусът на правителството според учителката трябва да бъде върху учебното съдържание.
"Има произведения, които не се изучават в подходящата възраст - децата не могат да ги разберат. Отделно от това в последните класове са разпределени в тематични кръгове и включват произведения от различни епохи. Някои от произведенията, които отпаднаха в последните години, са много ценни", посочва тя.
"Абсолютен приоритет"
По въпроса с учебниците има много неизвестни. При всички случаи и сега учебниците не излизат на пазара без държавен контрол. Проектите преминават през оценяване за съответствие с държавния образователен стандарт, след това се оценяват от учители, а чак след това одобрените проекти се утвърждават със заповед на министъра.
При географията, историята и българския език и литературата въпросът за "единия учебник" излиза далеч отвъд избора на учебник. Това са предметите, които изграждат ценностната система, националната идентичност и способността на децата да мислят критично. Затова според критиците на идеята на Радев опасността е не просто в по-малкия избор за учителите, а в прекомерната централизация на съдържанието и възможността МОН да се превърне в своеобразно "Министерство на истината".
Премиерът определи реформата в образованието като "абсолютен приоритет" на правителството. Ако целта наистина е учениците да получават по-качествено образование, държавата трябва да съсредоточи усилията си най-сетне да довърши промяната на учебните програми и обновяването на учебното съдържание.
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11 коментара
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Ако са много учебниците, на учителите ще им се налага да мислят? Ужас! Ама нали тия хора после ще учат и децата да мислят?!! Недопустимо!! Току-виж на някой ученик от толкова много противоречия му хрумне да прочете "Комунистическия манифест" на Карл Маркс и вземе да реши, че Европейският съюз е по-близо до зрелия комунизъм от Съюза на съветските социалистически републики - после новото поколение как ще харесва виликътъ Расия? По-добре само един учебник, в който само Идин человек да решава какво да пише, да не се объркват учителите! По-добре ветропоказатели на чужда воля, отколкото безумието на свободата!
Ако са много учебниците, кой ще избере по кой от тях да се учи? Учителят? Значи съседните паралелки ще учат по различни учебници? И после учениците ща си обменят познания: "в нашия учебник пише тъй и тъй, а във вашия - обратното"? В единия ще пише, че Вапцаров е герой, във втория - предател, а в третия няма да се споменава изобщо? В единия ще пише, че Яворов е най-нежният ни поет, а в другия - че е бунтар и пройдоха? В единия - че Георги Марков е убит от Тодор Живков, а в другия - че е бил агент на ДС? Безумци!
Когато има демокрация , значи има множество грамотни и образовани хора, когато няма такива хора значи няма и демокрация
Правителството се стреми да намали разходите за учебници и свободния паричен ресурс да се насочи към частните и селските училища. ИКОНОМИЯ на идеи, пари и възможности, които стесняват свободния избор. На практика НИКОЙ НИЩО НЯМА ДА ИЗБИРА!
Kakво да кажат продавачите, когато от някой редки учебници печелят твърде много? Хаоса е неудобство за едни, и възможности за други.
Защото не съм готованин. Нито в Северна Корея, нито в западна Европа и САЩ отивам да живея на готов капитализъм или готов социализъм като готованин. Много от пишещите тука са готовани.
Дурака, защо не отидеш да живееш в социализма в Северна Корея? Там ще си щастлив!
Аз пък мисля, че образованието в неговата си цялост не е насочено към учениците, а към учителите! Да не се напъват много-много. Да им се осигури минимум напън и да не им се търси никаква отговорност за слаби резултати и въобще за нищо... Във някакъв момент може и да е било оправдано, но след като вече финансирането на системата е на значително по-високо ниво, не може да се процедира по същия начин. Слабите резултати трябва да се санкционират и по този начин да се осигури някаква цедка, която да изхвърля …
мързеливите и бездарни учители от системата. Когато в някое училище учениците постигат по-ниски резултати от очакваните за същото в някоя дисциплина би трябвало учителя веднага да бъде поставен под наблюдение. Давам пример - при средни резултати за страната учениците се справят по-добре във всички дисциплини, но в една куцат. Това трябва да е с външно оценяване и МОН веднага трябва да започне да работи с учителя. Ако след някакъв период отново няма промяна при резултатите, то учителя трябва да бъде отстранен. Няма как да няма подбор при учителите и всички проблеми да се замазват за сметка на учениците дори когато е очевидно, че проблема не е при тях... Системата е пълна с неадекватни учители и трябват обективни фактори с които тя да се пречисти! При учебниците ситуацията също не е цветуща - машина за пари, която не отчита резултати. Печатам там някакви глупости доста често написани с думи, които нито сме използвали, нито ще използваме някога след въпросния урок. Същото превръща текста в тип стихотворение, което вместо да осмислим, се учи дословно. Тук също би трябвало да се приложи обективен подход - учебниците водещи до по-лесно осмисляне на материала да имат предимство. Същото изключва наличето на само един учебник, защото принципно няма как да има състезателност и това би спънало всякакъв прогрес. И тук както и при учителите, учениците трябва да са на първо място, а не кой ще лапне някакви пари от издаването на учебник. В заключение ако се разработи обективна система за оценяване на учители и учебници след един период от примерно 5 години може да се пресее талаша и нивото да се повиши. Едва ли би се получило просто ако някой посочи кое е "правилното" - това вече се е играло много пъти.
От глупави ученици според ученическите тестове не може да се очаква просперитет на държавата. При социализма една машина се ремонтираше многократно и така работеше дълги години Сега ако същата машина даде дефект се бракува и се купува нова за огромни пари. Защото младите работници са глупави и не могат да я ремонтират.
Защо трябва да има само един учебник по История? Отговора е ясен като сълза-защото в него ще пише това което спусне ЦК на БКП, а какво ще спусне ЦК? Правилно-това което кажат съветските другари-как с блатните сме братя, как са дошли да ни освобождават и т.н. Ето така "драги" мурзилки са ви промивали гладките "мозъци" поколения наред!