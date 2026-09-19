Образование на терен. Какво се променя, когато ученикът влезе в завода (видео)

"За разлика от училище тук не е нужно да казваш на всеки "господин" и да му говориш на "вие". Говорим си на малко име и се отнасяме един към друг като равни. В училище е като график от задачи, които трябва просто да се изпълнят, а тук всеки ден е нещо различно". Думите са на Ивайло Писанчев - ученик в Професионалната гимназия по електроника и електротехника в Пловдив, който кара практика в BTL Industries.
Компанията е лидер в разработката, производството и търговията на съвременна медицинска апаратура. BTL Industries и най-голямата публично-частна индустриална зона в Източна Европа "Тракия икономическа зона" (ТИЗ) от години приемат ученици, обучават ги, а после нерядко ги наемат. Така компенсират пропуските на професионалното образование и се опитват да отговорят на нуждата за технически кадри на пазара на труда.
"Сега трябва да решим това уравнение - как бизнесът, Министерството на образованието и науката и местната власт да работят достатъчно добре, за да може работната ръка да остане в България", каза пред Mediapool инж. Пламен Панчев - създател и изпълнителен директор на "Тракия икономическа зона". Първите стъпки са факт, но бизнесът вярва, че може и по-добре. Как вижте във видеото.
Ключови думи
Свободата има цена
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3 коментара
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От глупави ученици според ученическите тестове не може да се очаква просперитет на държавата. При социализма една машина се ремонтираше многократно и така работеше дълги години Сега ако същата машина даде дефект се бракува и се купува нова за огромни пари. Защото младите работници са глупави и не могат да я ремонтират.
Сега както схващам на бившите техникуми им думат дуално образование. Върнете техникумите и закрийте половината университети. На първо време. Особено т.н. "свободни", приютили всякакъв материал.
Техникумите си вършеха добра работа. Помагаха са по-ранна и реалистична професионална ориентация. Даваха добра подготовка.