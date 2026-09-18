МОН предлага мерки за дисциплината в училище: "Учител по възпитание" и характеристика за всеки ученик

Характеристика с данни за дисциплината, социалните умения и постиженията да се изпраща до родителите всеки срок. В училищата да се назначи "учител по възпитание". Да се въведе нова система от поощрения и санкции за поведението на децата в клас. Това предвиждат част от мерките в пакета за дисциплината на децата в училище, представен днес от Министерството на образованието и науката (МОН).

Засега МОН е готово само с концепцията за новите мерки, а реалистично те ще започнат да се прилагат от вторият срок на настоящата учебна година.

"Всички знаем защо се налага този пакет от мерки. Дори последните изследвания на PISA показаха, че 50% от учениците в училище посочват, че съучениците им пречат на нормалното провеждане на учебния процес", заяви на брифинга в петък зам.-министърът на образованието Таня Панчева.

"Наистина имаме проблем със спазването на нормите в училище и с тяхното прилагане. Понякога виждаме как малко ученици нарушава правата и свободите на ужасно много други, които имат добра мотивация за учене", каза председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на 119. училище в София Деян Стаматов.

От просветното ведомство очакват мерките им да доведат до "положителна промяна в поведението и възпитанието на учениците".

Карта за проследяване на личностното развитие на ученика

В Картата за личностното развитие на ученика ще има данни за дисциплината, социалните умения и постиженията на децата.

"Ние искаме да отличим неговите силни страни, но също така и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни", каза зам.-министърът на образованието.

Панчева отбелязва, че и в момента съществува "лично образователно дело на ученика", но в него влизат само оценките на ученика и наложените му наказания, ако той има такива. "Ние не знаехме при едно преместване в друго училище дали този ученик не е прекрасен музикант, дали няма други постижения", каза тя.

Сега, с новата карта на края на всеки срок родителите ще получават генерирана характеристика за своето дете. "Това е обратна връзка към родителите и проследяване на всеки един ученик", уточниха от МОН.

"Няма да има оценка за поведение. Вижте какво се предлага в тази карта - 18 оценки, по-голямата част от които вероятно ще бъдат положителни. Всеки родител ще получи тази генерирана характеристика, в която са описани силните и слабите страни на детето му", каза доскорошният директор на 51. средно училище "Елисавета Багряна" Асен Александров и посочи, че практиката е възприета и в престижни колежи зад граница.

Училищата се сдобиват със специалисти по личностно развитие

"Вероятно много често разговорно той ще бъде назоваван "учител по възпитание", но всъщност това ще бъде човекът, който ще отговаря за координацията и взаимодействието между ученици, родители и учители", каза Панчева.

По думите ѝ този човек ще носи отговорността децата да намерят своята изява в училище, но същевременно всеки родител да бъде информиран за постиженията и проблемното поведение на детето си.

От МОН отбелязват, че досега тази роля се е разпределяла между психолога, педагогическия съветник, класния ръководител и директора. Сега ще може да я заеме, както отделен специалист на пълно работно време за по-големите училища или на 4 часа - за по-малките, който да отговаря само за това, така и някой от учителите в екипа. Подходящи за длъжността са педагози, психолози и педагогически съветници.

Деян Стаматов пък определи ролята като "училищен омбудсман". "Като човек, който би се грижил за включването на всички ученици в училищната среда. Това е една длъжност, която в момента е дефицит в образователните ни институции", каза той.

Поощрения и санкции

Поощренията и санкциите са уредени през специална система. Преди наказанията училищата ще работят с "меки мерки", разработени от просветното ведомство.

"Работим за преодоляване на направената грешка или проблемното поведение на ученика, но санкцията за нас е важно да бъде последна мярка, като преди това да бъдат направени много стъпки, които да подпомогнат детето", обясни Панчева.

Въпросните "меки мерки" включват напомняне (устно), коригираща мярка (индивидуален разговор с ученика, за който се информират и родителите) и възстановителна мярка (например, ако ученикът е надраскал стената, ще трябва да я почисти), а след това идват писмено предупреждение, поведенчески план (конкретни стъпки за работа с ученика), чак тогава - законовата санкция.

"Основната ни цел не е да наказваме учениците. Основната ни цел е да ги подпомагаме в тяхното развитие", увери заместничката на образователния министър.

"Хватката е да го хванем в добро ученика и да го поощрим", каза Асен Александров.

"Отдавна очаквахме това, което видяхме. Това е един преходен период от времето, когато имаше малко санкции, които се прилагат трудно, към възможността наистина да бъдат изминати всички стъпки, преди да бъде наложена санкция за дадено проблемно поведение", посочи Деян Стаматов.

Сътрудничество между образователното и социалното министерство и общините

От МОН възнамеряват да работят и за междуинституционалното сътрудничество, за да не отпадат децата от образователната система. Това ще става с по-добра комуникация между ведомствата и нова единна информационна система.

"Училището не може да бъде само. Всички ние знаем, че имаме проблем, както в механизма за обхвата на учениците, така и във взаимодействието между институциите, които оказват грижа за децата", каза Панчева и обяви, че е създадена работна група с Министерството на труда и социалната политика (МТСП), която ще се занимава с подобряването на комуникацията между двете ведомства.

Заедно МОН, МТСП и общините ще търсят решение за това как да подпомогнат децата и семейство, за да не отпадат децата от образованието. За тази цел ще се създаде и Единна информационна система за детето.

"В момента ние имаме бази данни в различните институции, които нямат връзка помежду си. С тази информационна система ще можем да обобщим всички данни, да идентифицираме рано децата в риск и рано да помогнем на семействата, така че всяко едно дете да намери място в българското училище", обясни Панчева.