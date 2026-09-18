България купува допълнително антидрон системи и затяга охраната на военните заводи

България ще закупи допълнително антидрон системи за охрана на стратегическите обекти и тези от критичната инфраструктура. Затягат се и охраната на военните заводи, складовите и производствените бази за боеприпаси. Това са част от мерките, за които са се разбрали службите по време на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев.

Съветът по сигурността беше свикан след пожари във военни заводи и складове на "Емко". Собственикът на компанията Емилиян Гебрев обяви това за "саботаж", докато властта смята, че има пропуски в охраната.

По време на заседанието на Съветта по сигурността към правителството е бил представен и обсъден доклад свързан със защитата на стратегическите обекти, каза военният министър Димитър Стоянов.

Взето е решение за отпускане на допълнително финансиране за покупката на антидрон системи, каза той.

Водят се преговори за покупката на много повече от 10 антидрон системи, като целта е да има сключени договори до края на годината, каза Димитър Стоянов без да посочи името на фирмата.

През есента военното министерство задели 50 милиона евро за охрана, но сумата е "крайно недостатъчна за покриване на всички стратегически обекти в страната", заяви той.

Закупените антидрон системи ще се използват за охрана на стратегически обекти и такива от критичната инфраструктура. Те ще бъдат поставени във военни обекти извън населените места, каза министърът на отбраната.

Вътрешният министър Иван Демерджиев допълни, че ще бъдат предприети мерки за засилване на охраната на складовете и производствените бази за боеприпаси, както и на критичната инфраструктура.

Съвместни екипи на МВР и ДАНС ще патрулират на територията, на които се намират тези обекти, каза Демерджиев.

Той уточни, че тези мерки ще действат до края на 2026 г. В края на годината ще бъде взето решение дали да продължат и през следващата година, каза Демерджиев.

Той посочи, че МВР търси финансиране по линия на европейски средства. "Основно проучваме възможностите да се финансираме по линия на средства отпускани от Европейския съюз, средства отпускани от агенция Фронтекс", заяви вътрешният министър. Добави, че има уверения за получаване на такова финансиране.

Във връзка с инцидентите в складовете на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, Иван Демерджиев посочи, че става въпрос за частни обекти, а не за военни складове, за които отговаря Министерството на отбраната. "Говорим за обектите, в които се съхраняват и произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Да, тече разследване и по двата инцидента с обектите на г-н Гебрев", каза вътрешният министър.

Демерджиев отказа да сподели подробности от разследването, но уточни, че се "обследват се изключително внимателно и версии за възможна външна намеса".

Той изрази загриженост относно сигурността на тези обекти: "Тревожно е, аз вече няколко пъти го казах, че намираме проблеми както в начина на съхранение на тези взривни вещества и боеприпаси, така и в мерките, предприети за охрана и тяхната ефективност".

Заради установените пропуски държавата предприема мерки в две посоки: подробно обследване на обектите и предписания към собствениците, както и засилване на полицейската охрана за обезпечаване на сигурността им в по-голяма степен.