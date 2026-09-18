Как Русия отстрани опозиционните кандидати от бюлетината за изборите

Хитът от 1982 г. "Лош до мозъка на костите" (Bad to the Bone) на групата George Thorogood & The Destroyers може би е най-известен като музикален фон в реклами на автомобили и в мрачни зали за билярд.

Но за Ия Боронина - политик от руската република Удмуртия, част от Приволжкия федерален окръг, използването на песента в предизборен клип ѝ коства мястото в бюлетината за изборите за Държавната дума - долната камара на парламента на Русия, които се провеждат от 18 до 20 септември. Това са първите избори в Русия след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г.

Върховният съд на Удмуртия отстрани Боронина от надпреварата, след като реши, че тя е нарушила руското законодателство за интелектуална собственост, използвайки песента във видеоклипове в социалните мрежи.

Съдът уважи иска на представител на лявата партия "Справедлива Русия", в който се твърди, че Боронина не е могла да получи лиценз за песента, "защото тя може да бъде закупена единствено в щатски долари, а това е невъзможно да се извърши от предизборната сметка на кандидата", писа руското издание "Комерсант".

"Колко ли отчаяни са били, за да ме отстранят от изборите? Върховният съд на Република Удмуртия разгледа делото не само без мое участие, но и без дори да ме уведоми за датата и часа на заседанието", заяви Боронина. Нейната последваща жалба е отхвърлена от съда.



Ия Боронина е един от кандидатите на "Яблоко", която получи забрана да участват на изборите в Русия Сн. "В Контакте"

Боронина е един от десетките опозиционни кандидати, на които през последните седмици е отказано участие в изборите в Русия. Това допълнително отслабва и без това ограничените усилия за противопоставяне на подкрепяните от Кремъл кандидати.

Двадесет и девет от кандидатите отстранени от надпреварата за Държавната дума са от либералната партия "Яблоко". Четирима от тях, включително Боронина, оглавяват регионални структури на партията.

"Отстраняването на "Яблоко" има за цел да намали шансовете за протестен вот и по този начин да потисне избирателната активност", коментира Андраш Тот-Цифра - експерт по вътрешната политика и политическата икономика на Русия. "Това е отдавна прилаган похват от Кремъл при парламентарни избори", допълва той.

Според руското изборно законодателство половината от 450-те места в Държавната дума се разпределят чрез партийни листи между партиите, получили поне 5% от гласовете. Останалите 225 места се определят в едномандатни избирателни райони.

Партия "Яблоко" - единствената, участваща в изборите с антивоенна платформа, претърпя сериозен удар миналия месец, когато Върховният съд я извади от бюлетината за гласуване по партийни листи в национален мащаб.

Ден преди началото на изборите в надпреварата от "Яблоко" са останали само 106 кандидати в 45 региона. Това е спад спрямо 135 в началото на кампанията.

Трудностите пред "Яблоко" обаче не се ограничават до внимателно наблюдаваната надпревара за Държавната дума. Кандидатите на партията ще участват само в един от 39-те регионални парламентарни избора, след като съдилища в 7 региона отхвърлиха партийните ѝ листи.

При последния случай съд в сибирската Томска област не допусна партията до изборите за регионално събрание заради предполагаеми нарушения, свързани с разходите за кампанията, авторските права и използването на забранени платформи в социалните мрежи.

Според базираното извън Русия издание "Вьорстка", най-честата причина за отстраняването на членове на "Яблоко" са стари публикации, споменаващи критика на Кремъл Алексей Навални, включително снимки или препратки към свързани с него проекти.

Сред другите причини са притежание на акции на чужди борси, публикации в социалните мрежи с карикатура на Адолф Хитлер и грешки в документите за регистрация.

Тъй като отстраняването на всеки отделен кандидат от по-ниско ниво не носи съществена пряка политическа полза, масовото недопускане до избори може по-скоро да отразява стремежа на регионални политически фигури и държавни служители да демонстрират лоялност към Кремъл, коментира Тот-Цифра.

"Изглежда директивата от центъра е кандидатите на "Яблоко" да не се допускат до изборите и служителите на по-ниските нива започват да действат по указанията", посочва той пред The ​​Moscow Times.

Кандидатите на "Яблоко" са отстранени след жалби от страна на техните противници на изборите. Но дори кандидати от руската "системна опозиция" - партии, които формално се противопоставят на Кремъл, но имат право да действат в рамките на политическата система, са подложени на нарастващ натиск по време на тези избори.

Най-малко осем кандидати на Комунистическата партия, които е трябвало да се кандидатират за Държавната дума или за регионални законодателни събрания, също са отстранени, посочва "Вьорстка".

Случаят с отстраняването на кандидата на Комунистическата партия Николай Бондаренко се превърна в най-обсъжданата тема в руските социални мрежи през миналата седмица. Публикациите по случая са събрали над 3 милиона преглеждания, сочат данни от мониторинга на проекта "Изборен атлас".

Бондаренко е бивш депутат от регионалния парламент на Саратов и има над 2 милиона абонати в YouTube. Той беше отстранен от надпреварата, след като участието му в телевизионен дебат стана изключително популярно в интернет – рядко явление на тези избори, след като повечето кандидати изобщо не се появиха на предвидените телевизионни дебати.

Николай Бондаренко от Комунистическата партия на Русия също получи забрана да участва в изборите Сн.Комунистическа партия на Русия

Официалната причина за отстраняването му беше стара публикация в социалните мрежи, съдържаща снимка на Навални.

Бондаренко беше "силно изявен" кандидат, който трябваше да се състезава в избирателен район, смятан за "бастион" на настоящия председател на Държавната дума Вячеслав Володин, отбелязва Тот-Цифра.

По думите му отстраняването на Бондаренко и натискът върху други кандидати на Комунистическата партия следват "по-разпокъсан модел" на политически репресии в сравнение с кампанията срещу "Яблоко".

"Това, на което сме свидетели, е просто поредната модификация на сделката, предлагана от властта на партиите от системната опозиция", каза Тот-Цифра.

"В региони склонни към протести и със силни структури на Комунистическата партия, тя се сблъска с коренно различен вид натиск много близък до този, на който е подложена "Яблоко", коментира той, визирайки поредицата от административни дела и арести срещу комунисти в Алтайския край по-рано тази година.

Страхът от евентуален сблъсък с подкрепяната от Кремъл партия "Единна Русия" може също да е подтикнал някои кандидати да се оттеглят доброволно.

Николай Скринник, бежанец от граничния град Суджа – временно окупиран от Украйна през 2024 - 2025 г., се оттегли от надпреварата за регионалния парламент на Курск този месец.

75-годишният Скринник заяви, че е взел решението си под натиск от страна на самата Комунистическа партия, която по-рано през годината е подкрепила кандидатурата му.

"Обезсърчително е, че натискът дойде именно от партията, в която вярвах. Тук няма идеали – само гръмки, безсмислени фрази и лозунги", написа Скринник в социалните мрежи.

Той разказа, че е бил "призован да изтрие всички публикации, засягащи дейността на регионалното правителство, губернатора или "Единна Русия", веднага след като кандидатурата му е била потвърдена, за да не провокира никого и да не навлича неприятности на партията като цяло".

"Напълно е ясно, че кандидатурата ми имаше категорично предимство пред тази на кандидата на "Единна Русия", но не можеше да се допусне неговото поражение" добави Скринник. В заключение той казва, че "никой не иска истината - дори хората, на които имате доверие".