Русия гласува за нов парламент за първи път от началото на войната

В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат три дни. Първи отвориха избирателните секции в руския Далечен изток.
Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украйна през февруари 2022 г.
Изненади не се очакват. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин "Единна Русия" ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена.
Властите позволиха в изборите да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украйна.
Единствената партия, която открито се противопоставя - "Яблоко", първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда.
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8 коментара
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гадев и той мечтае за такива "иZбори" у нас.
Граматически неправилно е да се съчетават в думата "избори" в едно изречение с "руZZия".
В Украйна? Когато украинското знаме се развее над Кремъл. Както червеното знаме над Райхстага.
Наистина не разбирам защо Путин се хаби да прави избори. На тези "избори" никой на вярва - нито в Русия, нито по света. А той самият - най-малко.
Избори без избор.
Украйна кога?!
Изборите са за да бъдат от време на време сменяни управляващите. Няма нито един случай управляващи в русия да са се сменяли на избори. Нито един. В русия никога не е имало избори.