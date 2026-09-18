Русия гласува за нов парламент за първи път от началото на войната

В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат три дни. Първи отвориха избирателните секции в руския Далечен изток.

Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украйна през февруари 2022 г.

Изненади не се очакват. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин "Единна Русия" ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена.

Властите позволиха в изборите да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украйна.

Единствената партия, която открито се противопоставя - "Яблоко", първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда.