КЗК ще проучва стои ли Ковачки зад сделката на ТЕЦ "Марица Изток 3"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е решила в четвъртък да започне задълбочено проучване за отражението на договорената сделка за продажбата на въглищните активи на американската "КонтурГлобал" в България на фирмата "Номад Кепитъл Груп" върху пазарите за производство и продажба на електроенергия, както и за това дали наистина зад купувача стои бизнесменът Христо Ковачки, за каквато свързаност съобщават редица медии, включително Mediapool.
"Комисията счита, че е необходимо да бъде допълнително проучена фактическата обстановка относно действителния краен собственик на придобиващата контрол група "Номад", което е от съществено значение за правилното определяне на засегнатите от сделката съответни пазари (в продуктов и географски аспект), както и за определяне на пазарното положение на всички участници в сделката (преки и непреки) и реалния ефект на планираната концентрация върху конкурентната среда", пише в решението на антимонополната комисия относно внесеното от "НомаД" искане да се разгледа предстоящата концентрация.
Кредит от "Инвестбанк", гаранции от "Пощенска банка"
В него се потвърждават неофициалните информации, че предварително условие за финализиране на сделката е отделянето от активите на "КонтурГлобал Марица Изток 3" въведените преди месеци батерии за съхранение на електроенергия, както и фотоволтаичните мощности. Става ясно също така, че финансирането на сделката е осигурено от заем, предоставен от "Инвестбанк" на Петя Славова, и със средства от компанията майка на "Номад Кепитал Груп" - "Номад Енерджи Къмпани". И двете дружества официално се водят собственост на Мария Севдалинова, която е и техен управител, но твърденията са, че тя е подставено лице на Ковачки. Бизнесменът се свърза и със собствеността на редица енергийни предприятия като "ТЕЦ "Бобов дол", ТЕЦ "Брикел", ТЕЦ "Марица 3", топлофикациите в Перник, Сливен, Бургас и търговци на електроенергия. Той обяче твърди, че е само техен консултант.
Банкови гаранции по сделката са предоставени от "Пощенска банка", става ясно още от документите по сделката.
Официалният купувач на втората най-модерна въглищна електроцентрала, спряла работа през февруари 2024 г. след като изтече договорът за купуване на тока и от държавната НЕК, е наскоро учреденото дружество "Номад Кепитал Груп" с капитал 50 хил. евро. Дружеството е собственост на "Номад Енерджи Къмпани", която има лиценз за търговия с електроенергия до средата на 2030 г. както и лиценз за търговия с газ, каквато обаче в момента не извършва. И двете дружества са част от групата предприятия, контролирана от Мария Севдалинова, която развива дейност в търговията с електрическа енергия и управлението на балансиращa групa.
Липсваща нотификация от КЕВР
"Номад Кепитал Груп" иска да придобие самата ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3“, чийто капитал е близо 99.6 млн. евро, и опетаротър ѝ "КонтурГлобал Оперейшънс България" с капитал над 25 хиляди евро. От решението на КЗК за започващия анализ става ясно, че "Номад" не е нотифицирала пред енергийния регулатор сделката за второ дружество. Произнасянето по въпроса от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) също ще е част от бъдещото проучване.
От антимонополната комисия посочват, че изборът на купувач на активите на двете дружества, чийто мажоритарен собственик е "КонтурГлобал" със 73 на сто, а останалите акции са на "Националната електрическа компания", е станал в процедура, към която интерес проямили наколко потенциални инвеститори. След провеждането на правен, финансов и технически анализ между страните са проведени преговори относно всички съществени търговски, корпоративни и регулаторни аспекти на сделката, които са приключили с подписването на споразумение с "Номад" за покупко-продажба на акции на 19.06.2026 г.
Става ясно, че от "КонтурГлобал" са предложили първоначално акциите си на съдружника си от НЕК, но държавната компания е отказала.
Идеи на предишни правителство включваха придобиването на централата именно от държавата, тъй като се счита, че тя е ценен актив за покриване на потреблението и балансирането през зимата и в случаи на недостиг на електроенергия. За настоящия кабинет на Румен Радев явно това не е било приоритет, въпреки че то реши да създаде холдинг "Марица Изток", който приюти държавните ТЕЦ "Марица Изток 2" и "Мини Марица Изток" и за осигуряване на заплатити, дейността му и преобразуването ще отидат стотици милиони евро от държавния и европейския бюджет.
Според източници на Mediapool американците са искали над 40 млн. евро за активите си от държавата, но сделката с "Номад" е за едноцифрена сума като причината била, че новият собственик придобивал евентуално бъдещи вземания от държавата заради арбитражен спор.
Така НЕК остава като собственик на 27 на сто в евентуалното съдружие с "Номад".
Сделка без ВЕИ активите
Ако КЗК разреши сделката, за да се финализира тя, трябва да се учреди ново акционерно дружество - "КонтурГлобал Марица Ринюъбълс" АД. В него се предвижда да бъдат прехвърлени активите, свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, включително соларната електроцентрала, батерийното стопанство и свързаните с тях права, задължения и персонал. "Номад" ще придобие само въглищните активи, като обявеното от купувача намереие е да запази и развитие ТЕЦ "Марица Изток 3" като действащ производител на електрическа енергия и значим участник на българския електроенергиен пазар като се използва натрупания производствен опит (ноу-хау), придобити лицензии, разрешителни, портфолио от клиенти, експертен опит.
Пазарният ефект на сделката
"Очаква се концентрацията да допринесе за съхраняването на съществуващия производствен, технически и експертен потенциал на предприятието, както и за запазването на настоящите работни места. При реализиране на предвидените инвестиционни и организационни мерки е възможно също така разширяване на дейността на придобиваните предприятия и създаване на допълнителна заетост, свързана с експлоатацията, поддръжката и развитието на енергийните активи", посочват от "Номад" в заявлението до КЗК.
Комисията обаче смята, че сделката може ще окаже съществено значение върху пазара на електроенергия, тъй като търговецът на ток и собственик на официалния купувач ще разполага значително количество електроенергия от централата и така да повлияе борсата и конкуренцията. При връзката на "Номад" с Ковачки отражението ѝ всъщност ще е още по-голямо, но дали КЗК ще успее да установи, че той стои над купувача или ще го "изчисти" предстои да се види.
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