Премиерът Румен Радев свиква Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък, съобщи правителствената информационна служба.

Последното заседание на Съвета беше свикано на 8 август след нахлуването и взривяването на украински дрон на около километър от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод в близост до границата с Румъния.

Преди това в сградата на "Дондуков" 1 ще има работна среща за мерките заради високите цени на горивата. Правителството подготвя пакет от мерки за хората с ниски доходи, които са засегнати от рязкото поскъпване на дизела и бензина. Сред обсъжданите варианти е помощта да бъде насочена към хора, които притежават автомобил, като получаването ѝ ще зависи от дохода им, съобщи социалният министър Наталия Ефремова след заседанието на правителството.

Слез тези две срещи премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Преди ден Румен Радев заяви, че въпросът за корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел е изключително трудна задача, защото този модел се е вкоренил дълбоко във всички структури от централно ниво до всички области на България. Това стана по време на Националното съвещание на МВР, което се проведе в четвъртък във връзка с изборите.