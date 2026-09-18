Премиерът Румен Радев свиква Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък, съобщи правителствената информационна служба.
Последното заседание на Съвета беше свикано на 8 август след нахлуването и взривяването на украински дрон на около километър от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод в близост до границата с Румъния.
Преди това в сградата на "Дондуков" 1 ще има работна среща за мерките заради високите цени на горивата. Правителството подготвя пакет от мерки за хората с ниски доходи, които са засегнати от рязкото поскъпване на дизела и бензина. Сред обсъжданите варианти е помощта да бъде насочена към хора, които притежават автомобил, като получаването ѝ ще зависи от дохода им, съобщи социалният министър Наталия Ефремова след заседанието на правителството.
Слез тези две срещи премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.
Преди ден Румен Радев заяви, че въпросът за корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел е изключително трудна задача, защото този модел се е вкоренил дълбоко във всички структури от централно ниво до всички области на България. Това стана по време на Националното съвещание на МВР, което се проведе в четвъртък във връзка с изборите.
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1 коментар
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Зеленочорапния гений очевидно не познава историята на собствената кснси партия на която въобще дължи съществуването си. Очевидно е че има пропуски в началното и средното си образование и не е наясно с Договора Рибентроп Молотов когато Сталин и Хитлер през 1938 година нападат Полша и така фактически започват Втората световна война. Повечето български партии са против Договора