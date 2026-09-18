ЕС иска Турция да реши проблема с отпадъците, плаши със спиране на износа

Европейската комисия обмисля забрана на износа на пластмасови отпадъци за Турция, ако страната не предприеме мерки за справяне със замърсяването и екологичните проблеми, заяви пред „Политико“ представител на Европейската комисия (ЕК).

Предупреждението идва след оценка на ЕК, в която са установени доказателства за екологични щети, свързани с третирането на пластмасови отпадъци в Турция, което може да нарушава правилата на ЕС.

Ако турските власти не предприемат адекватни мерки, ЕК може да започне процедура за спиране на износа на пластмасови отпадъци за страната, казва представителят на ЕК. Самата оценка обаче препоръчва доставките да продължат въпреки констатациите, тъй като спирането, макар и да би било в съответствие с правилата на ЕС, би застрашило най-големия пазар за отпадъци на блока.

Миналата година Турция е получила една трета от изнесените от ЕС пластмасови отпадъци.

Оценката на Еврокомисията към 1 септември посочва редица опасения относно третирането на отпадъците от ЕС в Турция. Само около 10 процента от пластмасовите отпадъци се рециклират в страната, докато по-голямата част се депонират, управляват се неправилно или попадат в околната среда.

В доклада са установени „няколко случая“ на неправилно управление на отпадъци, водещи до „сериозни проблеми със замърсяването“. Въпреки това докладът препоръчва ЕК да се въздържи от спиране на износа и вместо това да продължи диалога с турските власти по въпроса.

Регламентът за превоза на отпадъци предвижда, че ЕС може да спре износа на отпадъци за страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които не докажат, че отпадъците се управляват по екологосъобразен начин.

Оценката се фокусира върху Турция, тъй като страната е най-големият вносител на европейски отпадъци. Миналата година тя е внесла 510 000 тона пластмасови отпадъци от ЕС, което е 70 процента от пластмасовите отпадъци, изнесени за страни от ОИСР, и 36 процента от всички пластмасови отпадъци, изнесени от ЕС.

Съгласно правилата износът на пластмасови отпадъци за страни извън ОИСР ще бъде забранен от 21 ноември. Според представителя на ЕК това може да пренасочи допълнителни количества отпадъци към страни от ОИСР като Турция, което прави укрепването на сътрудничеството с нея още по-важно.

Страни извън ОИСР, които докажат, че могат да управляват отпадъците по устойчив начин, могат да поискат освобождаване по законодателството. Списъкът на кандидатстващите страни се очаква да бъде публикуван през следващите дни. Европейската комисия е задължена да го приеме до ноември.