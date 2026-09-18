Дом 365 събира на едно място идеи и решения за съвременния дом

На 16 и 17 октомври 2026 г. в Интер Експо Център, София, ще се проведе Дом 365 – многофункционално изложение, което обединява целия жилищен цикъл под един покрив. От жилищно строителство и архитектурен дизайн, през интериорни и екстериорни решения, до финансиране, ремонтни дейности и грижа за двора и домакинството – събитието е създадено с мисията да свърже крайния потребител директно с бизнеса.
Дом 365 е повече от изложение. Събитието дава достъп до демонстрации и срещи на живо, които да отговорят на често задавани въпроси и потребителски притеснения. Поставяне на микроцимент, топлоизолации, 3D принтиране и дори турнир по шах ще очакват гостите на Дом 365. За тези, които още не са открили своя имот, събитието дава възможност за срещи с брокери, финансови консултанти и кредитни експерти. Тези пък, които търсят да освежат или обогатят своя дом, ще открият множество декорации и практични предложения.
Всеки посетител ще има възможност по време на събитието да запази слот за лична среща с бизнеси в сферата на интересите си, така че за два дни да срещне правилните партньори за своя жилищен проект. Процес, който стандартно би отнел месеци.
Без значение дали търсите да купите или продадете имот или искате да направите жилището си малко по- уютно, Дом 365 предлага решение и отговаря на актуални въпроси в сферата.
Повече информация за изложението и билети са налични на dom365.bg.
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1 коментар
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Какво липсва на съвременния български дом?! Едно функционално, красиво, практично решение като пакетна услуга. Това се постига чрез закон за строителството, в който са предвидени всички елементи, сглобени като дом. Например, в Норвегия такъв закон определя всички стандарти: колко е широка вратата, прозорците да са трикамерни, външната и вътрешната изолация са задължителни, колко контакта да има всяка стая и т.н.