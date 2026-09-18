Нивото на Дунав остава ниско, в някои участъци се покачва

Нивото на водата в българския участък на река Дунав към 18 септември остава ниско въпреки покачването в някои участъци. Това показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Най-ниско е нивото на реката при Русе – минус 128 см, а най-високо при Никопол – минус 28 см.

При Видин водният стоеж е минус 46 см, при Ново село – минус 77 см, при Лом – минус 37 см, при Оряхово – минус 119 см, при Свищов – минус 76 см, а при Силистра – минус 117 см. За тези станции агенцията не отчита данни за промяната за последните 24 часа.

Автоматичните хидрометрични станции показват, че в последните 6 часа нивото се покачва при Гомотарци (област Видин), Лом, Оряхово и Байкал.

При Никопол и Ряхово няма промяна, докато при Свищов, Русе и Силистра е отчетено понижение.

Най-голямо е покачването в района на Гомотарци и Лом, докато при Ряхово водният стоеж остава на ниво около минус 334 см.

По данни на агенцията в участъка от км 374 до км 610 са установени намалени габарити на фарватера.