Нивото на Дунав остава ниско, в някои участъци се покачва

Нивото на водата в българския участък на река Дунав към 18 септември остава ниско въпреки покачването в някои участъци. Това показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
Най-ниско е нивото на реката при Русе – минус 128 см, а най-високо при Никопол – минус 28 см.
При Видин водният стоеж е минус 46 см, при Ново село – минус 77 см, при Лом – минус 37 см, при Оряхово – минус 119 см, при Свищов – минус 76 см, а при Силистра – минус 117 см. За тези станции агенцията не отчита данни за промяната за последните 24 часа.
Автоматичните хидрометрични станции показват, че в последните 6 часа нивото се покачва при Гомотарци (област Видин), Лом, Оряхово и Байкал.
При Никопол и Ряхово няма промяна, докато при Свищов, Русе и Силистра е отчетено понижение.
Най-голямо е покачването в района на Гомотарци и Лом, докато при Ряхово водният стоеж остава на ниво около минус 334 см.
По данни на агенцията в участъка от км 374 до км 610 са установени намалени габарити на фарватера.
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