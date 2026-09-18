ЕС отпуска още 3.3 мрд. евро на Украйна за покупката на ракети и дронове

Европейският съюз ще отпусне още 3.3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев.

"Току-що разговарях по телефона с президента Зеленски. Ще отпуснем 3.3 млрд. долара на Украйна за покупка на ракети и дронове", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Х".

Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.