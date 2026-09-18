ЕС отпуска още 3.3 мрд. евро на Украйна за покупката на ракети и дронове

Европейският съюз ще отпусне още 3.3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.
Средствата трябва да бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев.
"Току-що разговарях по телефона с президента Зеленски. Ще отпуснем 3.3 млрд. долара на Украйна за покупка на ракети и дронове", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа "Х".
Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура.
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16 коментара
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Героичният украински народ плаща с кръвта на своите чеда за да пази от унищожение целия континент. На този фон какво са финансовите "жертви", които трябва да правим за да им помагаме?
ЗСУ са единствената боеспосбна армия, която е в състояние да предпазва цял континет и дори цялата Западна цивилизация от нашествието на дивашките орди/орки! Затова парите и оръжието за Украйна никога няма да свършат.
Слава на доблестните ЗСУ! Слава на героичния украински народ! Слава на Украйна! - надежден щит на Европа!
Правилно е да се каже, че ЕС инвестира още 3,3 милиарда евро в собствената си отбрана.
А ти не разбрали, че на украинците не им се воюва още от първия ден на Vойната. Лошото е, че ако спрат да воюват няма да има украинци.
Така, така , до последния украинец .
Стояна Георгиева трябва ВЕДНАГА да уволни редактора на анонимната статийка за грозната манипулация с избраната за илюстрация снимка. Такъв избор може да направи или тежко болен от путинофилия или слабоумен.
Слава на Украйна! Позор за Путлер! ПозорЗаМазнитеШарлатанскиПедофили! ;)
Когато всеки ден погребваш децата и приятелите си, не воюваш за пари или чужди илюзии – воюваш за свобода си.Ако украинците чакаха Европа, държавата им отдавна нямаше да има на картата.Европа просто плаща нищожна такса за собственото си спокойствие. П.П За твоето също.
А според теб Путин е един истински борец за демокрация и мир по целия свят. Аве, откъде ви намират такива....