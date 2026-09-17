Криминалният психолог Росен Йорданов заяви, че премиерът Румен Радев му се е обадил, за да му благодари и подкрепи за свършената работа по делото “Петрохан".

"Вечерта след пресконференцията (по делото “Петрохан“), когато бях вкъщи, Румен Радев ми се обади. Проведохме около 40 минути разговор. И изрази благодарност и подкрепа към мен и към екипа. Окуражи ме с това, че все пак някой е трябвало да каже истината", е казал Йорданов в интервю за Ники Кънчев по Дарик радио, както е цитиран от “Офнюз“.

В същата статия има и друг ключов цитат на криминалния психологи, че двамата с Радев са коментирали включително действия на вътрешния министър Иван Демерджиев, които Йорданов не одобрявал.

Росен Йорданов е свързван през последните години с ГЕРБ заради участието му в публични дискусии или като лектор на партийни събрания.

"Категорично никога не съм членувал в политическа партия и изобщо не съм бил член на ГЕРБ. Като симпатия аз съм си стар седесар", е казал криминалният психолог пред "Дарик". От години СДС е инкорпорирана в парламентарната група на ГЕРБ.

По-рано в сряда той обясни, че не е предубеден по делото "Петрохан".

"Аз не съм предубеден. Аз нямам никакви лични отношения с тези хора. Подписал съм декларация и това е така. Нямам предварителни нагласи към никого", каза Йорданов в ефира на БНТ.

Той беше част от екипа, работил по ĸoмплeĸcнaтa cъдeбнoпcиxoлoгичнa, пcиxиaтpичнa, ceĸcoлoгичнa и тeoлoгичнa eĸcпepтизa по случая "Петрохан", отхвърли твърденията, че е пристрастен.

Думите му идват след като адвокатите Инa Лyлчeвa и Дeницa Toдopoвa - защитници на Cтилиянa Димитpoвa-Maйcтopoвa (майката на Ивайло Калушев) и Mиpocлaвa Baлeнтинoвa Ивaнoвa (сестрата на Ивайло Иванов-Ивей) поискаха Росен Йорданов да бъде освободен от работата по случая.

Според информацията в медиите защитата иска "зapaди нeдoпycтимa пpиcтpacтнocт и пpeдyбeдeнocт, ĸoитo ca нecъвмecтими c poлятa нa нeyтpaлни eĸcпepти" по "Петрохан" да не работят и дoц. д-p Bлaдимиp Beлинoв и дoц. д-p Aлeĸcaндъp Aлeĸcaндpoв.

Адвокатите на загиналите се интересуват кой е paзпopeдил пpoвeждaнeтo нa бpифингa, ĸoгa и пpи ĸaĸви oбcтoятeлcтвa e взeтo peшeниeтo и пo ĸaĸви пpичини e избpaн имeннo тoзи мoмeнт, пpи пoлoжeниe чe ĸъм 14.09.2026 г. paзcлeдвaнeтo нe e пpиĸлючилo.

В четвъртък Йорданов разказа, че е бил потърсен от прокуратурата в края на февруари и е обмислял няколко седмици дали да се включи в експертизата.

"От момента, в който се съгласих в средата на март да се включа в тази експертиза, аз не съм давал абсолютно никакви изявления, не съм коментирал абсолютно нищо и съм се потопил в тази материя", посочи той.

Йорданов призна, че и според него пресконференцията на прокуратурата от 14 септември е имала контрапродуктивен ефект от гледна точка на представянето на институционалната версия. Той обаче отдаде това на поведението на част от присъстващите и опитите да бъде прекъсван.

На въпрос за емоционалната му реакция той отговори, че според него подобен случай трудно може да бъде коментиран напълно без емоция. "За такъв случай не можеш да не бъдеш емоционален", заяви Йорданов.

Криминалният психолог коментира и изнасянето на пълния текст на експертизата, по която е работил, в публичното пространство като отново спрегна близките на починалите за виновни.

"Докато беше при мен и при колегите и предадена на прокуратурата, нямаше проблем. След това, като тръгна оттам нататък, трябваше да бъде приложена към МВР и съответно имаше възможност за близките да я гледат. Оттам тръгна", каза той.

Той обясни, че реакциите към експертизата са били различни и че е получил обаждания от хора с различен обществен и професионален профил. По думите му сред засегнатите от експертизата има и хора, които не са убедени от изводите.

Йорданов подчерта, че експертизата по случая "Петрохан" е изготвена от екип от четирима души и е включвала анализ на огромен обем разнопосочна информация. По думите му анализът е продължил шест месеца, като е изисквал работа с материали от различни области на психологията, психиатрията и други сфери.

"Не искам да придавам излишен драматизъм, но все пак представлявам един екип. Екип от четирима души, в който съм включен и аз... Мога да кажа, че аз съм работил 24/7. Шест месеца. Шегувах се, че като бях на морето, от три седмици съм стъпил два пъти на плажа. Просто непрестанно, защото това е един процес. През очите ни мина огромен обем от информация. Гигантски обем от информация. Разнопосочна информация, която трябваше да бъде свързвана. Трябваше да се търсят взаимовръзки. Освен всичко друго, е сложна материя от най-различни сфери на психологията. Като почнете от криминалната психология, клиничната психология, психология на личността, психолингвистика. Само за психологията говорим. И какви ли още неща. През теология, през психиатрия. Общо взето, беше много, много сложна експертиза, която отне огромно време", каза той.

Йорданов обясни, че натрупването на информация и анализи е продължавало и извън работното време.

"Общо взето, психология беше много, много, много сложна експертиза, която отне огромно време, защото ти като влезеш в този поток, буквално преди да си легнеш, започваха като на лента да ми върват някакви прозрения, ставам, пиша, не съм спал, наистина".

На въпрос как се запазва безпристрастност при работа по толкова тежък случай Йорданов посочи дългогодишния си опит в криминалната психология. Той разказа, че още през 1998 г. е започнал работа в тази област заедно с Неделчо Стойчев и други колеги.

По думите му при изготвянето на експертизата е бил използван подход, който позволява оценка на поведението на човек чрез естествената му среда и оставените от него следи, без непременно да има пряк контакт с него:

"Понякога да наблюдаваш поведението в естествената му среда, да видиш естествени източници на резултати от неговата дейност, е много по-информативно, отколкото да разговаряш с него. Защото в рамките на един разговор този човек може да се опитва да моделира социално желателно поведение. Както е правил Калушев, между другото".

В тази връзка Йорданов посочи, че експертите са разполагали с множество материали, сред които видеозаписи, аудиозаписи, писмени следи и свидетелски разкази.

"Ние имахме материали, които са изключително надеждни. Видеозаписи, аудиозаписи, записи, които са си правили те самите, когато нямат външен натиск, когато са свободни. Това е все едно в къща да си правите постоянно запис. Бихте ли разбрали как живее един човек? Разбира се, че бихте разбрали, защото там той е свободен, той е в естествената си среда. А освен всичко друго, изключително много други писмени следи, изяви {...}. Всичко това трябваше да бъде вплетено и да бъде координирано като информация, за да се потвърждават или отхвърлят определени хипотези", отбеляза той.

На въпрос дали членовете на екипа са били единодушни в заключенията си, Йорданов заяви, че между тях не е имало разногласия по време на работата:

"Никога, в нито един етап, тъй като ние правихме съвещания през определен период от време, не е имало каквото и да е разногласие между нас."