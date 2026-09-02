Създаден е "Холдинг Марица Изток", търсят се стотици милиони за работата му

Държавните мини и въглищната централа са отделени от "Българския енергиен холдинг", както изисква Европейската комисия, за да получи България 1 млрд. евро от Плана за възстановяване и устойчивост. В последния ден от крайния срок на изпълнението на този ангажимент – 31 август 2026 г., министърът на енергетиката Ива Петрова е взела решение за създаването на "Холдинг Марица Изток", документите за чието вписване в Търговския регистър предстои да бъдат внесени. Брюксел обаче е дал отсрочка за пълното структуриране на дейността на новия въглищен холдинг. Това съобщи тя пред депутатите от енергийната комисия на нейно заседание в сряда.

Двете досегашни дружества ТЕЦ "Марица Изток 2" и "Мини Марица Изток" на практика остават в правния мир, просто влизат под шапката на новия холдинг. От въгледобивното дружество се изважда дъщерното му "Мини Марица-изток – възстановяване на минни терени" и то им става "сестринско".

Фирмите ще запазят оперативните си ръководства, като от бордовете на мините и ТЕЦ-а, съгласно решение за намаляване на членовете на управите на всички държавни фирми, се вадят хора, които отиват в ръководството на новата структура. Холдингът ще бъде оглавен от Петър Ангелов, който все още е част от борда на "Българския енергине холдинг", но е взето решение за съкращаването му оттам и прехвърлянето му като шеф на "Холдинг Марица Изток", научи Mediapool.

Независим одитор ще потвърди активите

Активите на двете дружества са оценени, но в момента независим одитор проверява стойността на прехвърлените активи и регистрирания капитал. Докладът му трябва да е готов до 14 септември, след което ще бъде извършено вписване на решението в Търговския регистър.

Структурата, бизнес програмата и финансовият план на новия холдинг и неговите дъщерни дружества ще бъдат финализирани и одобрени от неговия Съвет на директорите.

Пред депутатите енергийният министър декларира, че през следващите 5-6 години въглищните централи ще запазят значението си в енергийната система. Наред с участието си в производството на електроенергия, тези мощности ще продължат да осигуряват ключови системни резерви, регулиране на честотата и балансиране на електроенергийната система.

Търсят се стотици милиони за заплати и дейност

Все още обаче пред екипа на Ива Петрова стои предизвикателството да осигури средства за оперативната дейност на въглищния холдинг. Към момента ведомството разполага само с писмо за уверение от финансовото министерство за предоставянето на средства от държавния бюджет в размер на 41.6 млн. евро, при спазване на определени условия за мониторинг на целевото разходване на средствата.

По информация на Mediapool в проекта за бюджет 2027 г. ще се търсят още около 110 млн. евро за работата на новия холдинг, ще се предприемат стъпки по одобрение от Брюксел и на гласувана от парламента още през 2024 г. над 500 млн. евро бюджетно субсидиране за мините за четири години.

Очакванията са новият холдинг да получи и 202 млн. евро за рекултивация на мините от Фонда за справедлив преход, който е част от Програмата за развитие на регионите 2021-2027 към регионалното министерство.

От ведомството вече имат разчети за планирания добив на въглища от държавните мини за следващите десет години от средно 14-15 млн. т годишно. Производстово на ток от централата пък се изчислява на около 5000 GWh годишно.

"Допълнително, в краткосрочен план (2027-2031 г.) е включен набор от дейности и инвестиционни проекти , свързани с рекултивация на терени, нарушени от въгледобива, подготовка на освободени от минната дейност терени за нови икономически дейности, изграждане на фотоволтаични централи със системи за съхранение (вкл. и за нуждите на дейностите в комплекса), дейности по осигуряване на дълготрайна устойчивост на рудник "Трояново-север", изграждане на електропреносна и присъединителна инфраструктура, съоръжения за комбинирано изгаряне на въглища и дървесен чипс и други", допълниха по-късно от пресцентъра на ведомството в съобщение до медиите.

Нови дейности на терените

В него се посочва още, че част от служителите на мините ще бъдат насочени към изпълнение на дейности за възстановяване и рекултивация на терените и подготовката им за нови икономически дейности. По информация на Mediapool се обмислят и съкращения на сегашните пряко заети работници в двете дружества, чийто общ брой надхвърля 8550 души. Това обаче се предвижда да стане чрез преквалификацията им и осигуряване на заетост в бъдещите индустриални зони, които се предвижда да бъдат изграни на част от терените на мините или в планираните на табаните фотоволтаичните паркове.

Това обаче може да предизвика синдикално напрежение.

Петрова декларира, че министерството ще продължи преговорите със синдикални организации, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на финансите (МФ) по проект на нормативен акт за социалните мерки, свързани с обезщетенията на персонала при временно преустановяване или намаляване на производството и последващо одобрение от Европейската комисия.

В съобщението на Министерствота на енергетиката се допълва, че то "изразява увереност, че предприетите в изключително кратък срок действия са от решаващо значение за запазване на служителите на дружествата, за стабилизиране на финансовото им състояние и намирането на работещо решение за комплекса – в интерес на хората, на националната сигурност на Българя, на развитието на региона".