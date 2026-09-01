Съвет към руски ученици: "За да говори целият свят на руски, изучавайте устройството на автомата Калашников"

Местното издание "Проспект Мира" публикува видеозапис от изказване на неизвестен мъж по време на тържествената церемония на 1 септември в лицей № 11 в руския сибирски град Красноярск. Изданието не уточнява кой точно е говорил пред учениците. Независимата телевизия "Дожд" обаче установи, че пред учениците е говорил участник във войната срещуУкрайна — Александър Клаус.
"Както каза един политик, за да говори целият свят на руски, изучавайте устройството на автомата "Калашников". Още веднъж честит празник на всички. Победата ще бъде наша", заявява мъжът по време на церемонията като прави и жест характерен за наемниците на ЧВК "Вагнер".
На училищните тържества за първия учебен ден тази година в цяла Русия канят участници във войната срещу Украйна – съответните инструкции преди няколко дни е разпратило Министерството на просветата, отбелязва изданието Медуза.
То добавя, че цитатът за автомата "Калашников" и руския език е от изказване на покойния вече краен националист и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия Владимир Жириновски от 2010 година.
Съдейки по публикации в местните медии, Клаус редовно участва в патриотични мероприятия за ученици и младежи. Например през октомври 2025 г. той е говорил на форум за ученици от Централния район на Красноярск. Клаус призовал младите хора след отбиването на задължителната военна служба да подпишат договор и да заминат на война, като нарекъл подобно решение "героична постъпка".
Той е участвал и в "Урок по мъжество", посветен на Деня на героите на Отечеството. Съобщение за проявата е публикувано на сайта на Красноярския кооперативен техникум по икономика, търговия и право.
В интервю за НИА-Красноярск Клаус разказал, че доброволно се е присъединил към отряда "Черният барс" и е подписал договор през август 2023 г. По думите му той е участвал в щурмови действия в района на Авдеевка, Пески и Водяное, изпълнявайки задълженията на картечар и санитар.
Клаус също разказал, че е завършил медицински училища в Красноярск и Дивногорск. По време на войната получил контузия и тежко нараняване на ръката, след което претърпял пет операции и бил освободен от военна служба.
Към момента на публикуването на интервюто мъжът казва, че изпитва трудности с адаптацията към мирния живот и възнамерява отново да замине на война — като санитар или картечар.
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11 коментара
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Тъп рашистки Клаус, а питал ли си чичко Си дали разрешава? Щото, ако ви спре животоподдържащия внос, кочината ви ще се разпадне за 24 часа!
Ваш,та маа-ма, нацистки изроди!... Пълно унищожение на руския путинов фашизъм!
Путлерюгенд. Рашистите копират всичко от Хитлер.
Руските човекоядци не си дават сметка, че светът щеше да иска да говори на руски език, когато му предлагат предимно наука и изкуство. Понастоящем руският език е език на озверели нацисти и единствената причина да се научи е да се събира разузнавателна информация водеща до тяхното унищожаване.
Не учете Достоевски, не учете Чехов, изучайте устройство автомата Калашникова.
Нашите мекерета са зачервили ушички и са помечтали и те да са руснаци.Такива железни пичове...
Да го каже на внуците на Путин. Те учат китайски :)
За да се говори на блядски с все по-преобладаващ китайски в пределите на мочурищата на Северна Азия, както досега, учениците от другите държави ще изучават наука и изкуство, а отговорните за опазването от оркската измет ще изучат подробно дроновете, създадени от украинците, с които се избиват на стада орки с калашници. :)
По стародавна традиция въпросният Клаус не е етнически руснак, естествено. Под знамето на патриотизма руснаците все други етноси ги клатят.
Цитат в оригинал: Как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова. Еще раз всех с праздником.