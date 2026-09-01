Петима кандидати за ремонта на тунел "Траянови врата" на "Тракия" за 40 млн. евро

Петима кандидати подадоха оферти за актуализиране на техническия проект и основния ремонт на тунел "Траянови врата" на магистрала "Тракия" с инидкативна стойност над 40 млн. евро без ДДС, съобщи агенция "Пътна инфраструктура".

Отворени са предложенията на:

"Европейски пътища" АД;

"ГБС-Инфраструктурно строителство" АД;

Обединение "Тунел Груп 2026", в което участват: "Джи пи груп" АД и "Трейс груп холд" АД; "Стенос" ДЗЗД, в което влизат "ВДХ" АД, "Хидрострой" АД и "Вахостав" АД;

Сдружение "Траянови врата 2025", с което участват "ОРС - Инфраструктура" и "Тодини Конструциони Генерали" С.п.А.

Основният ремонт на съоръжението ще включва изграждането на нова хидроизолация, вентилационна и отводнителна система, нова облицовка и тротоарни блокове. Заложена е реконструкция на пътното платно и входовете на тунела, обновяване на асфалтобетоновата настилка, маркировката и вертикалната сигнализация.

За повишаване на безопасността на съоръжението ще бъдат изградени две пешеходни евакуационни напречни връзки между тръбите на съоръжението, които са за извеждане на пътниците в случай на инцидент.

Ремонтираният тунел ще има комбинирани аварийни ниши с хидранти, SOS телефони, пожарогасителна система, енергоефективно осветление и др.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 40 433 152,49 евро без ДДС. Средствата се осигуряват от републиканския бюджет.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни в три междинни етапа, а на строително-монтажните работи е 365 дни.

Тунел "Траянови врата" се намира при 53-и км на магистрала "Тракия" и е в експлоатация от над 40 години - от 1985 г. Съоръжението има по 3 ленти за движение във всяка тръба.

Дължината на тръбата в посока Бургас е 720 м и за последно е ремонтирана в периода 1996 - 1997 г.

Тръбата за София е 685 м и на нея е извършван ремонт между 2002 - 2003 г.

След приключването на основния ремонт на съоръжението ще бъдат изпълнени задълженията по европейските изисквания за безопасност на тунелите на трансевропейската пътна мрежа. Директивата се прилага за всички тунели от трансевропейската мрежа с дължина над 500 метра, независимо дали са в експлоатация, в период на изграждане или на етап проектиране.