България има месец да поиска над 1.8 млрд. евро от ЕС по ПВУ

България и останалите държави членки разполагат с месец, за да представят окончателните си искания за плащания по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Крайният срок за това е 30 септември 2026 г., а заедно с тях страните трябва да приложат и всички доказателства за изпълнените реформи и инвестиции. Това напомни Европейската комисия (ЕК) в съобщение до медиите.

Днес - 31 август, изтича крайният срок за изпълнение на реформите и инвестициите, заложени в националните планове за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

"От утре действията, предприети от държавите членки, не могат да бъдат взети предвид от Комисията при оценката на техните искания за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на плановете за възстановяване и устойчивост", посочват от ЕК.

България все още не е подала финалното - пето плащане, по което бяха заложени изпълнението на най-много мерки и цели. Към 17 часа днес страната ни е изпълнила 33 етапи и цели, а неизпълнени са 26, показва справка в системата за еврофондовете ИСУН 2020.

Неизпълнена е мярката с прехвърлянето на средствата за санирането на жилищни сгради към Българската банка за развитие, нещо, което отдавна трябваше да е факт. Министерствата на труда и социалната политика, на енергетиката и на здравеопазването имат неизпълнени по четири мерки. С по две неизпълнени са министерствата на регионалното развитие, на транспорта, на културата и на образованието.

По една неизпълнена мярка имат още Агенция "Митници", Агенцията по заетостта, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и Националната агенция за приходите.

Общата сума, която България остава да получава по финалното пето плащане е в размер на над 1.8 милиарда евро, като тук са включени и замразените средства от предишното плащане. България има право на 6.1 млрд. евро безвъзмездна помощ. Миналата седмица вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов оптимистично заяви, че очаква страната ни да получи над 95% от средствата.

Всички плащания по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат направени до края на 2026 г., посочват от Еврокомисията.

Механизмът NextGenerationEU беше европейския отговор на кризите от последните години - пандемията от коронавирус, енергийните и геополитическите сътресения след руското нашествие в Украйна.

Към момента по NextGenerationEU са изплатени 440 млрд. евро, а до края на 2026 г. предстои да бъдат преведени още 133 млрд. евро.

Плащанията се извършват на база резултати - средствата се отпускат само след успешно изпълнение на договорените реформи и инвестиции.

Вече има държави, които изцяло са изпълнили плановете си, като Дания и Швеция.