"Боли ме много": Меси се оттегля от международния футбол

Голямата футболна легенда Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина, след като записа рекордните 207 участия и отбеляза 125 гола.

Меси дебютира за Аржентина през 2005 г., спечели Световното първенство през 2022 г. и остана вицешампион това лято, както и през 2014 г. Той спечели и две титли от "Копа Америка" през 2021 и 2024 г., както и златен олимпийски медал в Пекин през 2008 г. Меси е ставал световен шампион и с младежкия отбора на Аржентина до 20 години през 2005 г.

"Това беше решение, което ме нарани и все още ме боли дълбоко в душата, но разбирам, че е дошло времето. Кълна се пред вас, че винаги давах всичко от себе си. Не само през последните няколко години, когато спечелихме всичко, но и преди това; винаги се борех и давах всичко на терена за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам да се гордеете, че сте аржентинци чрез футбола", написа Меси в изявление в понеделник.

"Времето изтича, този етап приключва, а това ме наскърбява дълбоко. Обичам, обичах и винаги ще обичам да съм част от националния отбор. Дадох всичко, което имах; нямам какво повече да дам, а освен това се появяват някои страхотни млади играчи, които заслужават да бъдат тук."

Той отправи специална благодарност към семейството си, което винаги го е подкрепяло "по време на това невероятно, но трудно пътуване".

"Благодаря на всички треньори, съотборници и ръководители, с които имах възможността да споделям този път. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти", допълва Меси.

По думите му той си тръгва със спокойствието и гордостта, че заедно със съотборниците си са подарили на аржентинците моменти, за които са мечтали.

"Беше невероятна лудост да изживея всичко това с вас. Обичам ви!

Благодаря на Бог, че ме е направил аржентинец. Vamos Argentina!", завършва Меси.

39-годишният футболист заяви, че е написал съобщението за оттеглянето си на 21-и юли, два дни след финала на Световното първенство, и че смъртта на баща му Хорхе миналия месец е потвърдила, че това е подходящият момент да обяви края на кариерата си в националния отбор на Аржентина.

На 8 август Меси загуби своя баща Хорхе, който си отиде на 68-годишна възраст след тежко заболяване. Двамата бяха много близки, като Хорхе Меси има ключова роля за славната кариера на своя син.

След смъртта на баща си Меси публикува изявление, в което сподели, че е имал "доста съмнения дали ще продължа да играя още дълго". Тогава той разкри и колко трудно му е било по време на загубата на Аржентина от Испания във финала на Световното първенство. "Краката ми вече не можеха да продължат", написа той.

"Този път се опитах да се преодолея и да надхвърля физическите си граници, но не успях."

Меси дебютира за националния отбор на Аржентина на 17 август 2005 г. в приятелска среща срещу Унгария в Будапеща. Неговият последен мач беше на финала на Мондиала на 19 юли 2026 г. Първото попадение на аржентинецът с националния екип пада на 1 март 2006 г. в приятелска среща срещу Хърватия, загубена от Аржентина с 2:3.

Последното му попадение дойде в драматичния обрат срещу Египет на 1/8-финалите на Световното първенство. Меси отбеляза за 2:2, а Аржентина спечели с 3:2, след като изоставаше в резултата с 0:2.

В момента Меси играе за Интер Маями, където договорът му е до 2028 година.