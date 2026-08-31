"Боли ме много": Меси се оттегля от международния футбол

Голямата футболна легенда Лионел Меси обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина, след като записа рекордните 207 участия и отбеляза 125 гола.
Меси дебютира за Аржентина през 2005 г., спечели Световното първенство през 2022 г. и остана вицешампион това лято, както и през 2014 г. Той спечели и две титли от "Копа Америка" през 2021 и 2024 г., както и златен олимпийски медал в Пекин през 2008 г. Меси е ставал световен шампион и с младежкия отбора на Аржентина до 20 години през 2005 г.
"Това беше решение, което ме нарани и все още ме боли дълбоко в душата, но разбирам, че е дошло времето. Кълна се пред вас, че винаги давах всичко от себе си. Не само през последните няколко години, когато спечелихме всичко, но и преди това; винаги се борех и давах всичко на терена за тази фланелка, за да ви донеса радост и да ви накарам да се гордеете, че сте аржентинци чрез футбола", написа Меси в изявление в понеделник.
"Времето изтича, този етап приключва, а това ме наскърбява дълбоко. Обичам, обичах и винаги ще обичам да съм част от националния отбор. Дадох всичко, което имах; нямам какво повече да дам, а освен това се появяват някои страхотни млади играчи, които заслужават да бъдат тук."
Той отправи специална благодарност към семейството си, което винаги го е подкрепяло "по време на това невероятно, но трудно пътуване".
"Благодаря на всички треньори, съотборници и ръководители, с които имах възможността да споделям този път. Взимам със себе си незабравими спомени и моменти", допълва Меси.
По думите му той си тръгва със спокойствието и гордостта, че заедно със съотборниците си са подарили на аржентинците моменти, за които са мечтали.
"Беше невероятна лудост да изживея всичко това с вас. Обичам ви!
Благодаря на Бог, че ме е направил аржентинец. Vamos Argentina!", завършва Меси.
39-годишният футболист заяви, че е написал съобщението за оттеглянето си на 21-и юли, два дни след финала на Световното първенство, и че смъртта на баща му Хорхе миналия месец е потвърдила, че това е подходящият момент да обяви края на кариерата си в националния отбор на Аржентина.
На 8 август Меси загуби своя баща Хорхе, който си отиде на 68-годишна възраст след тежко заболяване. Двамата бяха много близки, като Хорхе Меси има ключова роля за славната кариера на своя син.
След смъртта на баща си Меси публикува изявление, в което сподели, че е имал "доста съмнения дали ще продължа да играя още дълго". Тогава той разкри и колко трудно му е било по време на загубата на Аржентина от Испания във финала на Световното първенство. "Краката ми вече не можеха да продължат", написа той.
"Този път се опитах да се преодолея и да надхвърля физическите си граници, но не успях."
Меси дебютира за националния отбор на Аржентина на 17 август 2005 г. в приятелска среща срещу Унгария в Будапеща. Неговият последен мач беше на финала на Мондиала на 19 юли 2026 г. Първото попадение на аржентинецът с националния екип пада на 1 март 2006 г. в приятелска среща срещу Хърватия, загубена от Аржентина с 2:3.
Последното му попадение дойде в драматичния обрат срещу Египет на 1/8-финалите на Световното първенство. Меси отбеляза за 2:2, а Аржентина спечели с 3:2, след като изоставаше в резултата с 0:2.
В момента Меси играе за Интер Маями, където договорът му е до 2028 година.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Добре ,че беше в Барса това ц_игане и там знаят как да го митологизират :/ Ако играеше в Арда Кърджали и не беше отрасъл в Барселона ,никой нямаше да знае за него :/ Бербатов беше мързелив ,но страшно талантлив играч ,който го подцениха защото е от България :/
Най- великият в историята на футбола! Титан!