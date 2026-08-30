Борисов: “Йотова надигра всички“. ГЕРБ още мисли дали да издигне свой кандидат за президент

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде висока оценка на Илияна Йотова и политическия ѝ ход да обяви сама кандидатурата си за президент, като заяви, че тя "надигра всички политици". В същото време Борисов не даде категоричен отговор дали ГЕРБ ще издигне собствен кандидат за президент на Националното събрание на партията в неделя. На заседанието стана ясно, че в партията има различни виждания относно явяването на президентските избори. Делян Добрев, който напусна ръководството, но остава част от ГЕРБ, се обяви твърдо за издигането на собствен кандидат и дори лансира имената на Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков като подходящи. Бойко Борисов обаче заяви, че ГЕРБ ще участва в политическите битки, в които трябва да става първа и целта ѝ не е просто да стигне до балотаж.
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"ГЕРБ не е олимпийска организация, не е олимпийски комитет и да трябва да участваме, защото трябва да участваме. Ние ще участваме там, където трябва да ставаме първи, а не дали ще отиваме на балотаж", каза лидерът на ГЕРБ.
Той определи като стратегически хода на президента Илияна Йотова сама да обяви, че се кандидатира за президентските избори и че ще бъде издигната с Инициативен комитет:
"Госпожа Йотова надигра всички политици. Още тогава си казах – госпожа Йотова много е надраснала останалата политическа класа и принуди "Прогресивна България" да отиде и да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат. Интересно защо въпросът не е, Деляне, към господин Радев, защо не издига самостоятелна кандидатура, както ние издигнахме Плевнелиев, Цачева и т.н.", каза Борисов.
По думите му е въпрос на още малко време, за да има решение на партията. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев също се въздържа от призиви за издигане на кандидат. Преди ден Борисов даде още 10 дни на ПП-ДБ да се разберат за общ десен кандидат, въпреки, че двете формации отхвърлиха многократно призивите им.
На заседанието на Националния съвет на ГЕРБ в неделя Борисов каза още, че партията приключва периода, в който е била принудена да прави политически компромиси с идеологически противници. Борисов призна, че тези коалиции са донесли политически щети на ГЕРБ, но са били продиктувани от поредицата от избори и необходимостта да се постигнат конкретни държавнически цели.
"Създадох ГЕРБ, за да се бие с БСП. Влязохме в коалиция с леви партии, но това беше след поредица от избори. Понесохме щети, извлякохме поуки. Сега трябва да бъдем себе си, такива, каквито сме били винаги", заяви лидерът на ГЕРБ.
Сред основните причини за направените компромиси той посочи стремежа България да използва последния възможен прозорец за влизане в еврозоната и Шенген. Борисов подчерта ролята на кабинета "Желязков" и усилията на премиера Росен Желязков за постигането на тези цели.
Борисов заяви, че ГЕРБ вече е изпълнила поетите ангажименти и е платила политическата цена за направените компромиси. Задачата оттук нататък е партията да обясни на избирателите защо е вземала определени решения, какво е постигнала и с кого възнамерява да продължи напред.
Лидерът на ГЕРБ очерта и промяна във вътрешнопартийния живот. На следващия конгрес, по думите му, все по-малко ще говорят той и Томислав Дончев, а все повече думата ще имат младите лица на партията.
Като представители на това поколение Борисов посочи Георг Георгиев и Жечо Станков. Той даде за пример и Делян Добрев, който е влязъл в политиката млад и вече две десетилетия работи в ГЕРБ.
Посланието на Борисов към партията е, че ГЕРБ трябва да се върне към ролята на политическа сила, която се стреми да печели, а не да участва в управленски конфигурации единствено заради политическата стабилност.
"Всички нови да се захващат", призова лидерът на ГЕРБ.
Той отправи послание и към местните структури на партията да покажат най-доброто от работата си, като заяви, че избирателите ще сравняват и ще оценяват резултатите.
"Хората ни повярваха, защото бях най-добрият полицай. Както и да се опитват да го отричат днес, това са фактите. А вие се забавлявате с арестите и заглушителите. Мощно участие и показвайте най-доброто от местните структури. Хората ще сравнят, хората ще видят и ще си спомнят. ГЕРБ трябва да са себе си", каза Борисов.
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28 коментара
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Директна подкрепа за Гюров, освен ако няма предварителни избори, от Борисов ще донесе повече негативи за Гюров. Ако ГЕРБ пасуват с кандидат за президент ще е добре за Гюров.
Мисля си, че ГЕРБ дойдоха до момента, в който им трябва само едно, за да продължат - тяхна медия, най-добре е телевизия! Не може всичко да е на олигархията, а "мафията" да я бие всеки, както му дойде! Значи, набор от НПО, АКФ /Г/, журналисти, инфлуенсъри, агенти на влияние и т.н. Тогава и само тогава ще гледаме на местните избори догодина с.......оптимизъм!
Падението за съжаление е на бълг. народ.
Нахален хитрец. Дали не мисли той да се кандидатира?? Колкото до Д. Добрев моето лично мнение, че по проклето същество няма. Дано изчезне въобще от общественото пространство.
Ей това е мъж на място!... "Г-жа Йотова е стратег", "г-жа Йотова надигра всички политици", " г-жа Йотова е надраснала останалата политическа класа"... А истинският мъж винаги може да сбута гащите на г-жа Цветелина в гардероба си и да освободи място за гащите на г-жа Илияна...
56 дни до президентските избори в България. Единствената известна кандидатура е на настоящият президент - г-жа Йотова. Гюров си трае, покрил се е. Ако Йотова спечели - ще имаме избрана жена-президент. Което не е никак зле! (Срамно е че тази жена коленичеше пред руски агент на ГРУ) Ако Гюров спечели - ще имаме прозападен президент, с който всички българи ще се гордеем. Така че... в известен смисъл ситуацията е уин-уин
Йотова не е надиграла никой, просто останалите се предадоха без бой. Отворете “дясната” преса и вижте дали последните няколко дни има поне един ред за двойката Гюров/Кандев. Борисов няма изход - може да издигне кандидат, който има вероятност да не стигне дори до балотаж и това ще е краят на ГЕРБ като политическа партия. Сега си има обяснения: Йотова - силна, с машините правено “ала-бала”, “общ десен кандидат” и т.н. Между ПП и ДБ се задълбочава неприязънта между лидерите, а липсата на “всенародна” подкрепа за Гюров от никъде не се вижда. Да не говорим за Кандев, на който даже и името не се споменава. Такова падение на “десните” не е имало от 35 години!
ГОР-ЧИ-ВО! Съвсем очаквано Буда подкрепя наследницата на ₽адев, както преди 10 години подкрепи и него. Неофициално, уж прикрито, но ефективно.
Граматически няма, но според кмета на Симитли, Борисов покрива дефиницията и в женски род.
Големият „евроатлантик“ просто се чуди как да прегърне публично Голямата Берта, без да скъса натовския "целофан". Затова я обявява за „гениален стратег“, уж надиграла всички. Бойко няма да издигне кандидат, за да не пречи на Йотова, с която са от една партийна школа. Проблемът му е как да го "изиграе" пред Брюксел.