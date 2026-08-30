Исландците отхвърлят преговорите за присъединяване към ЕС

Исландците гласуваха да останат извън Европейския съюз, съобщи днес националната компания за радио и телевизия (RUV), цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че с това жителите на острова отхвърлят натиска на правителството за подновяване на преговорите за членство.

Вотът "против" ще разочарова Брюксел, тъй като някои негови представители разглеждаха Исландия като страна с нисък риск, чието присъединяване би могло да помогне за преодоляване на скептицизма към разширяването на ЕС и същевременно да укрепи стратегически съюза в момент, когато сигурността в Арктика е все по-важна.

Точните и окончателни официални резултати не са съобщени, но според най-новите обявени междинни резултати - въз основа на преброени 188 500 гласа от 270 000 имащи право на глас в референдума - 52.5% са против предложението на правителството за възобновяване на преговорите, а 47.5% го подкрепят. Няма информация за избирателната активност.

Правителството беше формулирало плана си за членство като "сега или никога".

Участниците в кампанията в полза на членството твърдяха, че присъединяването към блока може да облекчи високите лихвени проценти и да предложи повече сигурност в свят, дестабилизиран от войната в Украйна и реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп за анексиране на разположената наблизо Гренландия.

Лагерът "против" твърдеше, че евентуално членство в ЕС би застрашило суверенитета и риболовните води на острова.

Кампанията за референдума разпали дебатите за мястото на Исландия в света, заяви министър-председателката Криструн Фростадотир пред репортери, след като гласува вчера в столицата.