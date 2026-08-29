Бойко Борисов: ГЕРБ ще продължи да съществува и без мен

"Утре ще видите, подготвяме новата смяна и ГЕРБ ще продължи да съществува и без мен". Това заяви в събота лидерът на партията Бойко Борисов. Думите му идват в навечерието на конгреса на партията в неделя и са провокирани и от интервю на бившия зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов, който предложи Борисов да се кандидатира за президент.

"Тези президентски избори не са като преди. Дори "Прогресивна България" не издигат кандидат, а подкрепят кандидат на инициативен комитет и се прилепят към Илияна Йотова. Същото виждам и при кандидатурата на Андрей Гюров. В последните години заради очернянето на всички от всеки, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Представете си преди години ГЕРБ да не издигне партиен кандидат? Тогава се мерят силите", каза Борисов.

"Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото. Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим. А и с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили, преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите... Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл", коментира Бойко Борисов.

Истината понякога е горчива, но е истина. И по-добре истината, отколкото да се шмекерува. Имахме шанс за партиен кандидат с Димитър Николов. Само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради "Евровизия" и го разбираме и го подкрепяме, защото това е по-важно за страната ни, коментира още лидерът на ГЕРБ.

По думите му всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от ГЕРБ.

"Кой направи магистрала "Люлин"? Кой направи, така че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ", добави Борисов и посочи: "Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват."