Шефът на МВР в Габрово и заместникът му се изпокараха, случаят стигна до прокурор

Остър вербален конфликт между директора на Областната дирекция на МВР – Габрово Илиян Иванов и неговия заместник Цветан Петков е възникнал в сградата на дирекцията, съобщи Нова телевизия, която цитира свои източници.
По информация на медията спорът е ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция. Наложила се е намесата на дежурен полицейски патрул, а по-късно на място са пристигнали и служители на "Вътрешна сигурност" в МВР.
По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.
Случаят е докладван на високо ниво в Министерството на вътрешните работи, като според запознати с него е информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев.
Към момента не са известни конкретните причини за конфликта, както и дали ще последват дисциплинарни или други действия спрямо участниците.
От пресцентъра на ОДМВР – Габрово са потвърдили пред Нова телевизия, че е имало подобна ситуация и че между двамата ръководители е възникнал спор. Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване.
По-късно в събота от МВР официално съобщиха, че проверката по случая на дирекция "Вътрешна сигурност" е приключила, а резултатите от нея са внесени по компетентност в Окръжната прокуратура в Габрово.
Говорителят на прокуратурата Пламена Дичева обаче е заявила пред Нова телевизия, че към този момент няма докладван такъв случай и той остава висящ.
От Окръжната прокуратура в Габрово са уточнили, че единственият документ, с който държавното обвинение разполага до момента, е жалба, подадена пряко от заместник-директора Цветан Петков срещу директора на ОДМВР-Габрово Илиян Иванов.
Разпределеният по жалбата дежурен прокурор си е направил самоотвод, тъй като лично се познавал и с двамата висши полицаи. Очаква се определянето на нов наблюдаващ прокурор, който да поеме преписката след официалното внасяне на констатациите от МВР, а това ще се случи най-рано в понеделник.
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2 коментара
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Може да е било хомосексуална връзка и разпра от ревност?! В тези случаи, страстите се разгорещяват и любовниците може се спречкат. Подобни сцени има и в София, във Факултето.
Доживях да видя полицай да вика дежурен патрул за да арестува заместника си.