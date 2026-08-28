Необходимо е Русия да започне открито да бомбардира украинските градове, за да принуди украинците да се предадат. Това заяви заместник-председателят на Държавната дума Пьотър Толстой. Той направи това предложение в телевизионното предаване "Время покажет" по "Първи канал", съобщава изданието "Можем объяснит".

В предаването на Толстой му напомнили, че в момента в Украйна живеят повече от 20 милиона души, и го попитали какво ще стане с тях, ако територията на страната се превърне в "изгорена земя". В отговор депутатът предложил жителите на украинските градове да бъдат предупреждавани за ударите 24 часа предварително и да им бъде давана възможност да напуснат населените места.

"Смятате, че ние призоваваме към жестокости? А ние призоваваме да деморализираме населението до такава степен, че да излязат с вдигнати лапички насреща на нашите войски", заявил Толстой.

При това думите на депутата пряко противоречат на официалната позиция на Москва, според която руските военни нанасят удари само по военни цели и инфраструктура на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това многократно е заявявано от руското Министерство на отбраната, Министерството на външните работи и Кремъл, както и лично от Владимир Путин.

И преди депутати от Държавната дума са призовавали за засилване на ударите по Украйна. Така депутатът и генерал-лейтенант от запаса Андрей Гурульов е говорил за необходимостта "безпощадно да се нанасят удари по противника, без да се мисли много-много".

Депутатът Андрей Колесник е заявявал, че руските военни трябва "постоянно да нанасят удари [по Украйна], така че те дори да не могат да си вдигнат главите".

Лидерът на партия "Родина" Алексей Журавльов дори предложи да бъде унищожена половината от населението на Украйна. Той е наричал украинците "нацисти" и подчертава, че войната се води "заради това там да няма тази зараза, за да не ни заплашва никой".

Междувременно ООН потвърди смъртта на най-малко 16 874 цивилни жители на Украйна от началото на руското нахлуване през 2022 г. Други 51 273 цивилни, включително 3126 непълнолетни, са били ранени. От организацията отбелязват, че действителният брой на загиналите и пострадалите е "значително по-голям", тъй като не е възможно независимо да бъдат проверени данните за някои територии, където продължават бойните действия.

В същото време броят на жертвите сред цивилното население продължава да нараства през последните месеци. През юли в Украйна са загинали най-малко 437 цивилни, включително 17 деца, а 2610 души са били ранени. Това е най-високият месечен показател от май 2022 г. насам.

Според изчисленията на The Economist през юли руските военни са изстреляли по Украйна рекордните 198 балистични и хиперзвукови ракети. Голяма част от тях са били насочени към украинската столица.