Bloomberg: Путин подготвя ескалация в Украйна и може да прибегне до тактическо ядрено оръжие

Владимир Путин смята, че мирните преговори за Украйна са стигнали до задънена улица и се подготвя за ескалация на бойните действия. В същото време във вътрешното му обкръжение все повече се опасяват, че в крайна сметка той може да прибегне до използването на тактическо ядрено оръжие. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, близки до Кремъл.
По думите на събеседниците на агенцията в близко бъдеще Русия планира да засили ударите с балистични ракети по Киев, включително по центъра на града, както и по инфраструктурни обекти в други украински градове.
Преговорите, които в продължение на около година и половина се водеха с посредничеството на администрацията на Тръмп, на практика са се провалили, твърдят източници на Bloomberg. Двете страни се намират там, откъдето са започнали преговорите. В Москва смятат украинските удари по руска територия, засегнали десетки петролни рафинерии, пристанища и складове на онлайн платформи, за атаки от страна на НАТО, тъй като алиансът предоставя на Киев оръжия и разузнавателна информация.
Въпреки икономическия натиск, кризата с бензина и ударите по логистични центрове Путин не планира да прекрати войната, подчертават събеседниците на Bloomberg. По думите им настоящата фаза на взаимните удари все още не е връхната точка на военната ескалация.
Все повече руски представители стигат до извода, че като крайна мярка Путин може да използва тактическо ядрено оръжие срещу Украйна, твърдят близки до Кремъл източници на Bloomberg. Агенцията подчертава, че призивите на провоенните "ястреби", които настояват за подобна стъпка, напоследък звучат все по-силно, тъй като поражението във войната изглежда като напълно неприемлив сценарий за Путин.
Тъй като дипломацията по украинския въпрос е стигнала до задънена улица, в Москва виждат малко алтернативи на ескалацията, заявяват четирима близки до Кремъл събеседници на Bloomberg. В Кремъл все още се надяват, че специалните пратеници на Доналд Тръмп — Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър — ще донесат в Москва нови предложения, макар че очакванията за пробив са много ниски, казват източниците.
Засега няма признаци, че Путин се готви да използва ядрено оръжие, отбелязва Bloomberg. Партньорите на Русия, включително Китай, категорично се противопоставят на подобна стъпка. Китай е предал на Кремъл строго предупреждение да не предприема такова действие.
За последствията от евентуален ядрен удар на Путин е предупреждавала администрацията на Джо Байдън, припомня Фиона Хил, старши научен сътрудник в Brookings Institution и бивша съветничка на трима американски президенти.
По време на управлението на Байдън САЩ са уведомили Путин, че в случай на използване на ядрено оръжие отговорът ще бъде конвенционален удар на американските въоръжени сили по Русия, отбелязва Хил. По думите ѝ Путин проверява докъде може да стигне, преди другите да отстъпят пред него.
Александър Габуев, директор на Берлинския център "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия, оценява риска Путин да използва тактическо ядрено оръжие като "изключително нисък".
На съвременното бойно поле ефективността на подобен удар би била ограничена, докато политическата цена от нарушаването на ядрения табу би била висока, обяснява Габуев:
"Докато Москва има пространство за ескалация с конвенционални оръжия, включително засилване на ракетните удари, тя има малко причини да преминава ядрения праг."
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9 коментара
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Ако има "тактически ядрен удар", по-вероятно е да бъде от нечие обкръжение с "имитиращо куфарче" в нечий бункер, тъкмо радиацията ще остане под земята... #кабуум
Путинската политика е изцяло лъжлива. Когато казват нещо, очаквай обратното. Клеха се до последно, че няма да нападат Украйна и нападнаха. Сега плашат с ядрено оръжие, значи няма да си позволят да го употребят.
Редовният номер за плашене на гаргите. Така през лятото 2022 г.,когато рашистите изгубиха инициативата, бяха баламосвани тиквениците Съливан и Барнс и страхливеца Байдън, който отказа да подпомогне Украйна с достатъчно оръжие, за да предотвратял ядрена ескалация.
Какво може да се очаква от предатели и некадърници, каквито са българските русофили, освен да се държат до последно за сатрапа, който може да ги държи на власт?
Обаче на нас тука не ни пука и продължаваме смело на изток!
Аз лично смятам, че кремълския nлъx няма да употреби ядрено оръжие, защото неколкократно е предупреждаван от Китай да не предприема подобни действия. Освен ако нещо, за което не знаем не се е сериозно променило, това остава в сила. Тестването на действия на НАТО относно "article 5" обаче е на масата и то отдавна. За да се намеси Ратклиф, това значи че планове за такова нещо вече са в режим на сериозна подготовка и предстоящо задействане и това е станало известно на Агенцията. Известно им …
е и как работят нaлиme руснаци - подготвят провокация, все едно че те са нападнати и започват да се "защитават". Поредната аватюра на кремълския nлъx, който в отчаянието си е в състояние да разпали серrозна война на европейска територия. Не знам дали някой би се наел да прогнозира как ще завърши това. Аз - не.
Най-добре кремълското чикатилце да прибегне към поръчване на повече куфарчета.
отчаяниЭ, бЭZсилиЭ и людоЭдски бяс лъха от бункЭра ;-)))