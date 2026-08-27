Bloomberg: Путин подготвя ескалация в Украйна и може да прибегне до тактическо ядрено оръжие

Владимир Путин смята, че мирните преговори за Украйна са стигнали до задънена улица и се подготвя за ескалация на бойните действия. В същото време във вътрешното му обкръжение все повече се опасяват, че в крайна сметка той може да прибегне до използването на тактическо ядрено оръжие. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, близки до Кремъл.

По думите на събеседниците на агенцията в близко бъдеще Русия планира да засили ударите с балистични ракети по Киев, включително по центъра на града, както и по инфраструктурни обекти в други украински градове.

Преговорите, които в продължение на около година и половина се водеха с посредничеството на администрацията на Тръмп, на практика са се провалили, твърдят източници на Bloomberg. Двете страни се намират там, откъдето са започнали преговорите. В Москва смятат украинските удари по руска територия, засегнали десетки петролни рафинерии, пристанища и складове на онлайн платформи, за атаки от страна на НАТО, тъй като алиансът предоставя на Киев оръжия и разузнавателна информация.

Въпреки икономическия натиск, кризата с бензина и ударите по логистични центрове Путин не планира да прекрати войната, подчертават събеседниците на Bloomberg. По думите им настоящата фаза на взаимните удари все още не е връхната точка на военната ескалация.

Все повече руски представители стигат до извода, че като крайна мярка Путин може да използва тактическо ядрено оръжие срещу Украйна, твърдят близки до Кремъл източници на Bloomberg. Агенцията подчертава, че призивите на провоенните "ястреби", които настояват за подобна стъпка, напоследък звучат все по-силно, тъй като поражението във войната изглежда като напълно неприемлив сценарий за Путин.

Тъй като дипломацията по украинския въпрос е стигнала до задънена улица, в Москва виждат малко алтернативи на ескалацията, заявяват четирима близки до Кремъл събеседници на Bloomberg. В Кремъл все още се надяват, че специалните пратеници на Доналд Тръмп — Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър — ще донесат в Москва нови предложения, макар че очакванията за пробив са много ниски, казват източниците.

Засега няма признаци, че Путин се готви да използва ядрено оръжие, отбелязва Bloomberg. Партньорите на Русия, включително Китай, категорично се противопоставят на подобна стъпка. Китай е предал на Кремъл строго предупреждение да не предприема такова действие.

За последствията от евентуален ядрен удар на Путин е предупреждавала администрацията на Джо Байдън, припомня Фиона Хил, старши научен сътрудник в Brookings Institution и бивша съветничка на трима американски президенти.

По време на управлението на Байдън САЩ са уведомили Путин, че в случай на използване на ядрено оръжие отговорът ще бъде конвенционален удар на американските въоръжени сили по Русия, отбелязва Хил. По думите ѝ Путин проверява докъде може да стигне, преди другите да отстъпят пред него.

Александър Габуев, директор на Берлинския център "Карнеги" за изследване на Русия и Евразия, оценява риска Путин да използва тактическо ядрено оръжие като "изключително нисък".

На съвременното бойно поле ефективността на подобен удар би била ограничена, докато политическата цена от нарушаването на ядрения табу би била висока, обяснява Габуев:

"Докато Москва има пространство за ескалация с конвенционални оръжия, включително засилване на ракетните удари, тя има малко причини да преминава ядрения праг."