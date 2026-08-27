В Санкт Петербург е взривен автомобил с високопоставен военен

В микрорайона Славянка в Санкт Петербург сутринта на 27 август е взривен автомобил, в който се е намирал подполковник от подразделение на Военновъздушните сили и ПВО заедно със съпругата си, съобщи местното издание "Фонтанка". По негова информация мъжът е загинал на място, а жената е била откарана в реанимация в тежко състояние.

Очевидци разказали пред изданието, че взривът е станал около 10 часа сутринта край магазин "Магнит" на Колпинското шосе. Кросоувърът Geely се е взривил, след като шофьорът е запалил двигателя и е изминал няколко метра, уточнява Shot. На автомобила са били изпочупени стъклата, откъснати са капакът и предната броня, а отломките са се разлетели на десетки метри. Паркираните наблизо автомобили също са били повредени.

Според предварителната информация в автомобила е било задействано самоделно взривно устройство. При взрива загиналият е получил тежки травми на краката, пише Mash.

Инцидентът е станал в микрорайон, който активно е бил застрояван с жилища за военнослужещи. През 2010 г. Владимир Путин, който по това време е министър-председател, е посетил Славянка, за да разгледа построените жилища. Към 2012 г. Министерството на отбраната е притежавало почти една трета от строящите се жилища в района.

Засега няма официална информация за самоличността на загиналия и обстоятелствата около взрива. Следственият комитет на Русия е образувал наказателно производство по случая.

Това е вече третият случай на взривяване на високопоставен руски военен от началото на месеца.

На 13 август на улица в Севастопол при взрив загина капитан първи ранг от Военноморския флот на Русия Роберт Шагеев. Преди анексирането на Крим той е служил във Военноморските сили на Украйна и е командвал единствената украинска подводница "Запорожие".

На 1 август в ресторант Balzi Rossi в Москва избухна взрив. Загинаха петима души, а най-малко 19 бяха ранени. Възможно е цел на покушението да е бил генералът и главнокомандващ на Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия Александър Чайко, когото украинските власти обвиняват в съпричастност към престъпленията в Буча. Официална информация за състоянието му след взрива не е била публикувана.

По-късно в Москва са били проведени погребенията на генерал-майор Валерий Плохотнюк и зетя на Чайко Даниил Передрий, които са загинали в един и същи ден — 1 август.

Междувременно 26-годишната дъщеря на Чайко Мария, според информация на източник на изданието Astra, е получила множество осколочни рани и се лекува в Градска клинична болница №1 „Н. И. Пирогов“ в Москва.