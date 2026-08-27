1500 са в неизвестност след бедствието в Непал, сред тях има и българин

Броят на хората, обявени за изчезнали в Непал след внезапното наводнение в Хималайския регион нарасна до 826, с което общият брой на жителите в неизвестност в Непал и Китай вече е близо 1500, предаде Ройтерс, като се позова на властите.

Сред хората, изчезнали след наводнението в Непал, има граждани на редица страни, включително България, предаде Ройтерс, като се позова на непалския Съвет за туризъм.

Той не даде повече подробности, включително колко са на брой обявените за издирване българи.

Български гражданин е изчезнал вследствие на наводненията в Тибет и Непал, потвърдиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Министерството чрез посолствата на България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезналия българин. Посолствата на България в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията.

В посолството на България в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет. Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи, информираха още от МВнР. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава-членка на ЕС в Непал, допълниха от външно министерство.

Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват, като в случай на изчезнали български граждани, при които не са изяснени всички факти и обстоятелства, и преди да бъдат уведомени близките им, МВнР не може да предоставя лични данни или да потвърди самоличността им, посочиха още от министерството.

Междувременно броят на потвърдените жертви вече е 270, съобщи непалската полиция, цитирана от Франс прес.

Ужасяващи кадри от охранителна камера от китайската страна на границата показват как огромна маса от кал и отломки се стоварва върху многоетажна сграда и я поглъща, докато десетки хора бягат. Вълната отнася автобуси и автомобили.

Сред изчезналите има много чужди туристи.

Според Геоложката служба на САЩ бедствието вероятно е предизвикано от срутване на ледник, довело до поток от отломки.

Вълна от вода и кал е преминала през села и населени места по течението на реките Бхоте Коши и Тришули. Непалската полиция съобщи, че е открила телата на 162 души.

Други 823 души в Непал, сред които 579 непалски и чуждестранни туристи, все още са в неизвестност, съобщи агенцията за управление на бедствията.

От другата страна на границата китайските държавни медии съобщиха, че при свлачището на граничния пункт Джиронг в Тибет са загинали трима души, а 558 души, сред които 260 чужденци, са в неизвестност.

"Цунами във вътрешността на страната"

Спасителите са газили през кал и тиня в търсене на оцелели, след като водите са залели долните етажи на многоетажни сгради.

Сред чужденците, с които няма връзка, има граждани на Индия, Австралия, Великобритания, Малайзия, Нидерландия, Португалия, Южна Африка, Южна Корея и САЩ.

Туристическата компания Himalayan Glacier съобщи, че 47 души от група, в която има и две деца, са в неизвестност.

Внезапният поток от кал и отломки е бил "като цунами във вътрешността на страната, преминало близо 170 километра надолу по долината на Бхоте Коши към Централен Непал", заяви австралийската историчка Рут Гембъл.

Расува, в северната част на Непал, е първият засегнат район. Жертви са регистрирани в общо седем непалски окръга, след като водите са достигнали до Читуан на юг, близо до границата с Индия.

Непалската армия извършва спасителни полети и евакуира хора. На жителите в опасните зони край реките е наредено да се преместят на безопасни места.

Китайският президент Си Дзинпин заяви, че "най-спешната задача е да се направи всичко възможно за издирването и спасяването на изчезналите".

Срутване на ледник предизвикало бедствието

Геоложката служба на САЩ съобщи, че срутване на ледник е предизвикало сеизмична активност и "катастрофални" последици надолу по течението в Непал и Тибет.

Първоначално събитието е било определено като земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер, но последвалият анализ на сеизмични данни и сателитни изображения показал, че земетресение не е имало.

Изменението на климата води до топене на ледниците по света, което увеличава риска от наводнения и срутвания.

Експертът Чиангун Джан предупреди и за опасност от ново наводнение заради блокирано течение нагоре по граничната река между Непал и Китай.

Сред засегнатите места е Сябрубеси - вход към популярни трекинг маршрути, както и райони, посещавани от поклонници, пътуващи към планината Кайлаш.

Пътните власти в тибетския град Шигадзе предупредиха, че пътищата в района са застрашени от свлачища и са опасни за преминаване, предаде БГНЕС.

Не за първи път

Бедствието в Непал и Тибет не е изолиран случай, посочва Асошиейтед прес. Речната система Лхенде Кхола е предизвикала наводнения два пъти само за 14 месеца, а все по-нестабилната ледникова система на Хималаите представлява заплаха за населението, инфраструктурата и водоснабдяването в един от най-гъсто населените региони в света.

Подобни внезапни наводнения засегнаха региона и през август миналата година, когато ледниково езеро в Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души и бяха нанесени щети на стратегическа инфраструктура, включително мост, свързващ Непал и Китай.

Кадри, заснети с дрон в Непал, показаха разрушени пътища и сгради, залети от кални води.

Стръмните долини в региона са жизненоважни икономически и транспортни коридори, но са изключително уязвими при природни бедствия. Кадри показаха вторите етажи на сгради в тежко засегнатия непалски окръг Нувакот, покрити с кал след преминаването на придошлите води.