"Демократична България" очаква издигането на тандема Гюров-Кандев

“Демократична България“ подкрепя Андрей Гюров за президент, съобщи един от лидерите на дясноцентристката коалиция Ивайло Мирчев в сряда пред бТВ.

"Наистина искам да успокоя хората, че ще има истински силен проевропейски кандидат, за който те могат да гласуват“, коментира той и допълни, че “тандемът Гюров – Кандев означава честни избори“.

По думите му ДБ и „Продължаваме промяната“ работят заедно по кандидат-президентската двойка, но окончателното решение не е взето.

Сигурността е сред ключовите теми на "Демократична България", казва Мирчев и твърди, че управляващите се провалят в това отношение.

“Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" – служебното правителство на Радев“, казва съпредседателят на “Да, България“.

Според него има прегрупиране на бизнес мрежите на Бойко Борисов Борисов и Делян Пеевски през премиерския съветник Николай Копринков.

“Маха се фасадата "Борисов-Пеевски", всички отдолу остават“, допълни Мирчев.

“Демократична България“ ще представи документи, свързани с придобиването на устройството за заглушаване на сигнали, открито във връзка с ресторант в столичния квартал „Драгалевци“.

Мирчев коментира, че през ноември 2022 г. охранителна фирма, която той свърза с криминалния контингент, е закупила устройството за 198 хиляди лева без ДДС от български производител.

По думите на депутата НАП е установила, че фирмата няма право да притежава подобно устройство. По думите му става въпрос за техника с възможно двойно предназначение, която може да бъде използвана и във военни цели.

“Има един голям въпрос – дали НАП е уведомила ДАНС“, заяви Мирчев и допълни, че според него дори без такъв сигнал службите е трябвало да установят наличието на подобно устройство.

Според Мирчев особено притеснителен е фактът, че три дни преди ДАНС да влезе в ресторанта в „Драгалевци“ е отчетено подтискане на GPS сигнала в района. По думите му това може да бъде проследено чрез публични карти в интернет.

От „Демократична България“ настояват за изслушване в парламента на ръководството на ДАНС. Мирчев заяви, че депутатите искат да разберат имало ли е политически натиск върху службата и кой казва истината по този въпрос.