"Демократична България" очаква издигането на тандема Гюров-Кандев

“Демократична България“ подкрепя Андрей Гюров за президент, съобщи един от лидерите на дясноцентристката коалиция Ивайло Мирчев в сряда пред бТВ.
"Наистина искам да успокоя хората, че ще има истински силен проевропейски кандидат, за който те могат да гласуват“, коментира той и допълни, че “тандемът Гюров – Кандев означава честни избори“.
По думите му ДБ и „Продължаваме промяната“ работят заедно по кандидат-президентската двойка, но окончателното решение не е взето.
Сигурността е сред ключовите теми на "Демократична България", казва Мирчев и твърди, че управляващите се провалят в това отношение.
“Когато премиерът говори, че води битка с олигархията, то трябва да припомним кой остави Ами и Таки на "Капитан Андреево" – служебното правителство на Радев“, казва съпредседателят на “Да, България“.
Според него има прегрупиране на бизнес мрежите на Бойко Борисов Борисов и Делян Пеевски през премиерския съветник Николай Копринков.
“Маха се фасадата "Борисов-Пеевски", всички отдолу остават“, допълни Мирчев.
“Демократична България“ ще представи документи, свързани с придобиването на устройството за заглушаване на сигнали, открито във връзка с ресторант в столичния квартал „Драгалевци“.
Мирчев коментира, че през ноември 2022 г. охранителна фирма, която той свърза с криминалния контингент, е закупила устройството за 198 хиляди лева без ДДС от български производител.
По думите на депутата НАП е установила, че фирмата няма право да притежава подобно устройство. По думите му става въпрос за техника с възможно двойно предназначение, която може да бъде използвана и във военни цели.
“Има един голям въпрос – дали НАП е уведомила ДАНС“, заяви Мирчев и допълни, че според него дори без такъв сигнал службите е трябвало да установят наличието на подобно устройство.
Според Мирчев особено притеснителен е фактът, че три дни преди ДАНС да влезе в ресторанта в „Драгалевци“ е отчетено подтискане на GPS сигнала в района. По думите му това може да бъде проследено чрез публични карти в интернет.
От „Демократична България“ настояват за изслушване в парламента на ръководството на ДАНС. Мирчев заяви, че депутатите искат да разберат имало ли е политически натиск върху службата и кой казва истината по този въпрос.
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18 коментара
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† Боклуци-ГЕРБ (2006-2026) †
A дали така наречената опозиция вече не е решила, че йотовица става за президент? Твърде съмнително става това безцелно и безметежно тупкаме на топката
Сламеният Гюров. ;)
Още преди 2 седмици американското разузнаване предупреди, че путин готви атаки срещу НАТО, неслучайно Радклиф отиде в москва, всеки ден в България вече има дронове, в това време румен решетников СПИ, ГЕНЕРАЛА ОТ НАТО, СТЯГАЙТЕ СЕ ХОРА
Хайде стига слагахте каруцата пред коня, обявявайте я най-после тази кандидатура, пък ще видим, каквото сабя покаже.
ти ли ще определяш кой д аси изтрива и кой- не коментарите, вмирисана на путинизъм рибо к а - Я, нали така изгони каласк, понеже по цял ден и нощно време следиш ффорума, гиди путински бот
ДеБилите очакват издигането на тандема Гюров-Кандев ;)
Вчера Годо не дойде.
Гюров е разумният избор.