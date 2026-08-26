WWF е притеснена от намесите в коритото на Дунав заради ядрените централи

Прородозащитната организация WWF изрази в сряда притесненията си от несъгласуваните на международно ниво намеси на Унгария, Румъния и планираните от България действия по коритото на река Дунав, за да обезпечат охлаждането и работата на ядрените си централи. Потапянето на баржи в Унгария, взривяването на подводна скала в Унгария и намерението за изграждане на защитна дига в България, за да се вдигне критично ниското в момента ниво на Дунав, променят руслото на реката и оказват въздействие, което не е ясно дали е оценено от правителствата на тези държави.

Екоорганизацията изпрати отворено писмо до министрите на енергетиката, на транспорта и на околната среда, с което настоява, преди да се започне вдигането на хидросъоръжение край АЕЦ "Козлодуй", обществеността да бъде запозната с плановете и въздействието му върху реката.

Преди дни министърът на енергетиката Ива Петрова обяви пред БНТ, че се планира вдигането на 250-300 метра дига край ядрената ни централа, за да се осигурят води за охлаждането на реакторите ѝ.

Кои са седемте варианта

Петрова каза, че са били разгледани около седем технически варианта за решаване на проблема с ниското ниво на реката. По думите ѝ са извършени актуално заснемане на речното дъно, хидроложки анализи и хидравлично моделиране, след което е взето решение да се пристъпи към изграждане на дига в реката. Тя обаче уточни, че конкретните ѝ параметри са "въпрос на проектиране", чиито резултати се очакват, а строителството вероятно ще отнеме около 10–15 дни, като организацията за изпълнението му вече е създадена.

От WWF отбелязват, че от изявлението на Петрова не става ясно дали съоръжението ще бъде временно или постоянно, каква ще бъде неговата височина и конструкция, каква част от речното сечение ще заема, как ще се промени разпределението на скоростите и какви ще бъдат последствията за транспорта на наноси, ерозията и акумулацията, фарватера, бреговете, островите и речните местообитания.

"Особено важно е, че от публичната информация не става ясно дали под израза "извършени са всички анализи" се разбират единствено предпроектни хидроложки и хидравлични изчисления за непосредственото повишаване на водното ниво, или са извършени и морфодинамична оценка, екологична оценка, анализ на въздействията върху защитените зони, оценка на трансграничното въздействие и анализ на рисковете за местните общности и стопанските дейности по реката”, пище с отвореното писмо на екозащитниците.

Те отбелязват, че разбират стратегическото значение на енергийната сигурност и необходимостта от надеждна работа на АЕЦ "Козлодуй", но смятат, че всяка намеса в самото корито на международна река като Дунав изисква изключително внимателна оценка на екологичните, социо-икономическите, хидроморфологичните и трансграничните последствия. Тези сложни аспекти изискват напълно прозрачна и навременна публична дискусия.

Зрелищни акции на Унгария и Румъния без ефект за АЕЦ



Безпокойството на WWF e засилено от действията на Унгария по-рано при АЕЦ "Пакш" и на Румъния при АЕЦ "Черна вода" в Румъния. Там бяха предприети мащабни намеси в речните русла, трудно отделими хидравлични ефекти и необходимост от последващи допълнителни мерки.

Зрелищните намеси в румънския участък на Дунава, подводното взривяване на скалата Паржоая с 180 кг експлозив, потапянето на 4 баржи, натоварени с камъни и интензивното драгиране не доведоха до желания ефект и АЕЦ "Черна вода" беше спрян. Екологичните щети от неуспешните действия предстои да бъдат оценени, отбилязват природозащитниците.

АЕЦ "Пакш" в Унгария възстанови част от мощностите си, но причината за това не е само изграждащата се дига, която в настоящия момент все още не е завършена, а основно от рязкото естествено покачване на водите в този участък на река Дунав, уточняват те.

Поради тази причина организацията настоява в най-кратък срок и преди започването на строителни работи в Дунав да бъде публично оповестена информацията, въз основа на която е взето решението за изграждане на хидротехническо съоръжение при АЕЦ "Козлодуй".

Според WWF обществото има право да знае:

кои са били цитираните около седем технически варианта, какво точно е включвал всеки от тях и каква е икономическата оценка на всеки вариант — прогнозна стойност за изграждане, поддръжка, евентуален демонтаж, последващи ремонти и дългосрочни разходи;

какъв е очакваният ефект на всеки вариант и по-специално какво реално повишение на водното ниво се очаква при различни дебити на Дунав;

какво представлява избраното съоръжение „дига“ и какви са неговите технически параметри;

каква конкретна полза за работата на АЕЦ „Козлодуй“ ще осигури избраното съоръжение и какво би станало при допълнително падане на нивото на река Дунав;

какви са оценените екологични рискове, включително промени в скоростите на течението, транспорта и натрупването на наноси, локално и по-широко размиване на речното дъно, въздействие върху фарватера, бреговете, островите, страничните ръкави, рибните местообитания и миграционните коридори;

какви са оценените социални и икономически рискове за местните общности, включително за корабоплаването, водоползвателите, рибарството, земеделието, туризма, инфраструктурата и други дейности, зависими от реката;

извършена ли е оценка на трансграничното въздействие върху Румъния;

временно или постоянно ще бъде съоръжението и, ако е временно, какъв е срокът му на експлоатация, при какви условия ще бъде премахнато и как ще бъде възстановено речното дъно;

и не на последно място — на какво правно основание ще бъде реализирано строителството, какви разрешителни, съгласувателни процедури, екологични оценки и процедури по закона за биологичното разнообразие са приложими, кои вече са проведени и кои предстоят.

"След като министърът на енергетиката заявява, че вариантите вече са анализирани, извършено е хидравлично моделиране и практически изборът е направен, няма основание тези анализи и резултатите от тях да не бъдат публикувани незабавно", заявяват от WWF.

Трябва обществена дискусия

Тя настоява "в най-кратък срок и преди започването на строителни дейности в руслото на Дунав да бъде организирано публично представяне и обсъждане на разгледаните технически варианти и на избраното решение".

На тази дискусия следва да бъдат представени не само основните параметри на предвиденото съоръжение, но и критериите, по които са сравнени отделните варианти, резултатите от хидроложките и хидравличните анализи, очакваната полза за работата на АЕЦ "Козлодуй", икономическата оценка, както и потенциалните екологични, социални и трансгранични рискове, заявява се в отвореното писмо

"Считаме, че подобно решение, което може да доведе до трайна промяна в руслото и хидравличния режим на международна река, не следва да бъде представяно пред обществото едва след като изборът е направен и строителството вече е организационно подготвено. Необходимо е да има реална възможност за участие на научната общност, местните власти и общности, природозащитните организации, водоползвателите, корабоплавателния сектор и всички други заинтересовани страни. Целта на подобна публична дискусия не е да блокира необходимите действия за гарантиране на безопасната работа на централата, а да осигури прозрачност, проверимост на аргументите и обществено доверие в избраното решение", завършват природозащитниците в писмото на министрите.