Разузнавателен дрон е открит край Царево

Електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност, е открит във водите на Черно море между Царево и село Варвара, съобщиха от Министерството на отбраната.
Специализиран екип от Военноморска база – Бургас е получил днес задача да идентифицира безпилотния летателен апарат, забелязан във водите в района. На място военнослужещите са установили, че става въпрос за електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморската база.
Специализираният екип е действал по искане на областния управител на област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната.
В средата на август специалисти от състава на Военноморска база – Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит плажа на Приморско. Безпилотният летателен апарат беше класифициран като разузнавателен. Военнослужещите тогава действаха и по сигнал за открити части от дрон на плажа в района на с. Лозенец, област Бургас. В края на миналата седмица Военноморските сили обследваха и транспортираха части от два дрона, открити по крайбрежието.
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