България плаща 588 000 евро заради бруталното събаряне на къщи в "Орландовци"

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 г., като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семеен живот.

Петдесет и седем души сезираха съда в Страсбург след премахването на къщите им в ромския квартал “Орландовци“ покрайнините на София през август 2023 г.

Европейският съд отчита, че жалбоподателите не са имали възможност да участват в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на домовете им.

Въпреки опитите да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди едва след като те вече са били изпълнени.

Много от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но този опит също е бил безуспешен.

В резултат на установените нарушения съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски. Това са общо 588 000 евро.

Събарянето на къщите в “Орландовци“ бе брутален нехуманен акт от страна на българските власти.

На 16 юни на вратите на десетки семейства от столичния квартал "Орландовци" са залепени уведомления, в които се указва домовете им да бъдат опразнени и напуснати в срок от 30 дни.

Документите, които са разлепени по вратите, са анонимни, защото нямат подпис, печат и посочен издател. Това е направено, за да се блокира възможността от съдебно обжалване.

На 9 август сутринта в квартала се появяват багери и започват да събарят къщите по указания на инж. Анатоли Киров, началник на отдел "Устройство на територията и строителен контрол" при район "Сердика" на Столичната община.

Общо 160 души са оставени на улицата без да имат осигурен подслон. Месеци след това десетки семейства, сред които малки деца и възрастни, болни хора продължаваха да живеят на открито сред руините на домовете.

В този случай Столичната община се забави да изпълни, наложените от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) мерките по временно настаняване на бездомните.

С този случай не свършват примерите за нехуманно отношение на местните власти. България със сигурност ще бъде осъдена и за събарянето на къщите в "Захарна фабрика" през 2025 година, когато близо 200 души останаха без дом.

По-късно кметът на "Илинден" Емил Бранчевски (избран с листата на ПП-ДБ - Спаси София) предложи хората, които се превърнаха в бездомници, да бъдат изпратени с еднопосочен билет до Страсбург.