България плаща 588 000 евро заради бруталното събаряне на къщи в "Орландовци"

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 г., като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семеен живот.
Петдесет и седем души сезираха съда в Страсбург след премахването на къщите им в ромския квартал “Орландовци“ покрайнините на София през август 2023 г.
Европейският съд отчита, че жалбоподателите не са имали възможност да участват в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на домовете им.
Въпреки опитите да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди едва след като те вече са били изпълнени.
Много от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но този опит също е бил безуспешен.
В резултат на установените нарушения съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски. Това са общо 588 000 евро.
Събарянето на къщите в “Орландовци“ бе брутален нехуманен акт от страна на българските власти.
На 16 юни на вратите на десетки семейства от столичния квартал "Орландовци" са залепени уведомления, в които се указва домовете им да бъдат опразнени и напуснати в срок от 30 дни.
Документите, които са разлепени по вратите, са анонимни, защото нямат подпис, печат и посочен издател. Това е направено, за да се блокира възможността от съдебно обжалване.
На 9 август сутринта в квартала се появяват багери и започват да събарят къщите по указания на инж. Анатоли Киров, началник на отдел "Устройство на територията и строителен контрол" при район "Сердика" на Столичната община.
Общо 160 души са оставени на улицата без да имат осигурен подслон. Месеци след това десетки семейства, сред които малки деца и възрастни, болни хора продължаваха да живеят на открито сред руините на домовете.
В този случай Столичната община се забави да изпълни, наложените от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) мерките по временно настаняване на бездомните.
С този случай не свършват примерите за нехуманно отношение на местните власти. България със сигурност ще бъде осъдена и за събарянето на къщите в "Захарна фабрика" през 2025 година, когато близо 200 души останаха без дом.
По-късно кметът на "Илинден" Емил Бранчевски (избран с листата на ПП-ДБ - Спаси София) предложи хората, които се превърнаха в бездомници, да бъдат изпратени с еднопосочен билет до Страсбург.
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13 коментара
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А как се прави културно събаряне ?!
Целта е да се източат максимално българските пари сега.
Евроатлантици, сър!
Не мисля, че някой трябва да е длъжен да осигурява на някого жилище. Това си е лична работа на всеки един човек. Ако сградите са незаконни, трябва да бъдат съборени по закон. Съдебното решение от Страсбург е абсурдно. Според него, построилият незаконно жилище, трябва да бъде компенсиран със законно такова. А кой ще плати? Да получиш награда затова, че нарушаваш закона?
Не мога да разбера - ако нямаш друго жилище може да строиш където ти хрумне ли? И обезщетението е нищожно като сума в сравнение с дисциплиниращия ефект. Тъжно е, че хората остават под подслон, но в крайна сметка това иде да покаже на останалите, че няма смисъл да повтарят тяхната грешка. в този ред на мисли се надявам, че след още едно десетилетие просто такив тъп строителство просто няма да съществува и ням ада се налага хората да спят на открито...
Та значи, само по 10К на ракия. Ми то с последния дефицит и заеми можеше да разчистим към половин милион! Това щеше да е най-добрата възможна инвестиция за бъдещето.
Е то ясно, че е направено от некъдърници, ама все пак нещо хубаво и те да свършат
България подари на украйна 2 милиарда през зимата, под формата на "заем". Всеки месец това е заплатата на директор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО допълнително пенсионно осигуряване, идващо от парите на хората! Корупцията е в ужасяващи размери, грабежът е УЗАКОНЕН! 55 милиарда в офшорки, жалки консеционни такси, данъци за богатите- по-ниски от бананова република. Иво Мирчев плаща на своите тролове на месец повече!
Могат да пуснат малко варненски ракии да оглозгат това-онова. От БХК ще са много доволни.
Е, сега няма да им предлага нищо. Да се оправят с по 10К евра. Събаряй!!!