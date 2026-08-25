Бившият арменски президент Роберт Кочарян е арестуван по обвинения в корупция

Бившият арменски президент Роберт Кочарян, отявлен съперник на министър-председателя Никол Пашинян, беше арестуван днес по обвинения в корупция и злоупотреба с обществени средства, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес и Ройтерс.
Седемдесет и една годишният Кочарян, който беше президент на Армения от 1998 до 2008 г., е обвиняван, заедно с други свои приближени, в злоупотреба с власт с цел присвояване на публични средства, пране на пари, както и в придобиване на имущество, чиято цена е била "значително по-ниска от пазарната", съобщи Антикорупционният комитет.
На този етап Кочарян не е отговорил на обвиненията, а неговият адвокат Арам Орбелян се въздържа от коментар.
В рамките на разследването бяха арестувани още 6 души, в това число синът на бившия президент - Седрак Кочарян. В дома на друг негов син, депутатът от опозицията Левон Кочарян, който вчера изпадна в пререкания с премиера Пашинян в парламента - в момента се извършва обиск.
Претърстват се също десетки други места, сред които и предприятия, свързани със семейство Кочарян, допълва Антикорупционният комитет.
Поддръжниците на Роберт Кочарян осъдиха в приложението Телеграм "новата атака на властите срещу бившия президент и неговото семейство".
Кочарян вече е бил обвиняван в корупция и преди. За критиците си той олицетворява политическия елит, обвиняван в ограбването на Армения, когото премиерът Пашинян отстрани от власт при мирна революция през 2018 г. Същата година Роберт Кочарян беше задържан и поставен в предварителен арест в продължение на няколко месеца по обвинения в изборни измами на президентските избори през 2008 г. Тези обвинения бяха оттеглени по-късно, а делото приключи през 2021 г.
По време на президентския си мандат Кочарян се застъпваше за по-близки отношения между Ереван и Москва, която е основен доставчик на енергия за Армения. Той открито критикуваше и политиките на Пашинян срещу Русия. В края на втория си мандат през 2008 г. Кочарян беше назначен на висок пост в руски конгломерат, припомня АФП.
Бившият президент се ползваше дълго време със статута на герой от първата война в началото на 90-те години в Нагорни Карабах – територия, за която Армения и Азербайджан воюваха няколко пъти след разпадането на Съветския съюз.
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