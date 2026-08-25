Сърбия планира да влезе в Шенген до края на 2027 г., но няма да въвежда визи за руски граждани

Сърбия планира да се присъедини към Шенген до края на 2027 г., но не обмисля да въведе визи за руски граждани, заяви пред сръбската редакция на радио "Свободна Европа“ Велко Одалович, ръководител на наскоро сформирания Координационен орган за влизане на Сърбия в Шенгенското пространство.

За да стане една държава част от Шенген, е необходимо, освен всичко друго, да хармонизира визовата си политика с Европейския съюз, което за Сърбия би означавало премахване на безвизовия режим с няколко държави, включително Русия.

"Това не е приоритет в този момент, нито е нещо, което представлява дейност, която поставяме на преден план. Постепенно се движим към хармонизация“, каза Одалович, цитиран

Той припомни, че това е едно от по-ранните искания, отправени от Европейската комисия, "когато става въпрос не само за Русия, но и за някои други страни“.

"Със сигурност няма да направим това, което направи Черна гора, защото очевидно вече е получила сигнали кога ще стане член на ЕС“, каза Одалович.

Черна гора въвежда визи за граждани на Русия, Турция, Китай, Беларус и Саудитска Арабия от ноември, но официална Подгорица, която по този начин хармонизира визовата си политика с Брюксел, има най-голям шанс да стане член на ЕС до края на десетилетието, припомня радио "Свободна Европа".

Всички преговорни глави с Европейския съюз ще бъдат затворени до края на годината, заяви днес министърът на министърът по европейските въпроси на Черна гора Майда Горчевич, цитирана от агенция МИНА.

Руските граждани могат да пребивават в Сърбия без визи за период до 30 дни, а след това трябва да кандидатстват за постоянно пребиваване. Голям брой руснаци се преместиха в Сърбия преди началото на инвазията в Украйна през 2022 т. и след това.

Според данни на сръбското Министерство на вътрешните работи, най-големият брой чужденци с одобрено пребиваване в Сърбия в края на 2025 г. са руските граждани - около 62 000 души, предават сръбските медии.