Waymo избра Мюнхен за първото пускане на роботакси в ЕС

Waymo планира да пусне своите роботаксита в Мюнхен през следващата година. Реално, това е първият пазар на американската технологична компания в ЕС, докато Германия се опитва да подкрепи своя затруднен автомобилен сектор.

Компанията, която е собственост на Alphabet обяви във вторник, че цели да започне комерсиални услуги за споделено пътуване в германския град към края на 2027 г., като същевременно ускорява международната си експанзия. Тя вече провежда тестове в Токио и Лондон.

“Мюнхен е център от световна класа за мобилност и инженерни науки, и това да станем част от този град представлява важен крайъгълен камък в нашата глобална експанзия”, заяви съизпълнителният директор на Waymo Текедра Мавакана.

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Waymo, която през февруари беше оценена на 110 милиарда долара, се разраства с бързи темпове в САЩ. Услугата ѝ за роботаксита работи на живо в 11 града, като превозва пътници на повече от 500 000 пътувания всяка седмица, и се подготвя да стартира на още 20 пазара.

Европейските градове изостават от САЩ и Китай във внедряването на роботаксита, а китайската конкуренция тласна някога жизнената автомобилна индустрия на Германия към упадък.

Германското правителство търси начин да възвърне инерцията на индустрията, прегръщайки технологиите, и през последните години въведе поредица от мерки, за да позволи на безпилотните превозни средства да се движат по улиците му.

Базираната в Силициевата долина компания се присъединява към все по-населения пазар за тестване на автономни превозни средства в Германия.

Uber и израелският стартъп Autobrains заявиха през юни, че планират да стартират в Мюнхен, докато притежаваната от Lyft услуга Freenow и Apollo Go, звеното за автономни автомобили на китайската технологична компания Baidu, също казаха, че се надяват скоро да предлагат превози в Германия.

Momenta, друг китайски оператор на автономни превозни средства, който е сключил партньорства с Uber и Grab, заяви миналия месец, че е получил одобрение за автономни тестове в цялата страна от германския орган за безопасност на превозните средства.

Автомобилните производители също са насочили вниманието си към германските градове като входна точка за разширяване на автономните превозни средства в цяла Европа.

Volkswagen стартира миналия месец пилотната си услуга за роботаксита в Хамбург, позволявайки на предварително регистрирани жители на града да резервират пътувания в нейните електрически кемпери ID. Buzz. Неговото звено за роботаксита, MOIA, разполага със 100 таксиметрови превозни средства в Германия, Норвегия и САЩ и цели да има 100 000 превозни средства по пътищата в световен мащаб до 2033 г.

“Автономното шофиране е ключът към мобилността на бъдещето”, заяви Кристиан Хирте, парламентарен държавен секретар във Федералното министерство на транспорта.

“Стремим се да направим Германия световен лидер в иновациите и производството на автономно шофиране. Вече въведохме правната рамка за това.”

Бавария е дом на централите на BMW и Audi, както и на стотици автомобилни доставчици. Няколко големи американски технологични компании, включително Google, Apple и Amazon, също имат значителни инженерни операции в Мюнхен, столицата на провинция Бавария.

От Waymo заявиха, че скоро ще започнат процеса по картографиране и обучение, който предхожда пускането на услугата, докато работят с градските, провинциалните и федералните власти за получаване на необходимите регулаторни одобрения.