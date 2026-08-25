МЕЧ излъчва Радостин Василев за кандидат-президент

Партия МЕЧ обяви във вторник, че издига лидерът си Радостин Василев за кандидат-президент. Кандидатът за вицепрезидент е Красимир Манов. Кандидатурите бяха обявени във видео съобщение, публикувано във фейсбук.

"Благодаря изключително много на Изпълнителния съвет за доверието. Това е най-голямата отговорност, която поемам като лидер на политическа партия и като човек, който милее за своята родина. Считам, че президентският пост трябва да е гласът на хората. Той трябва да е обединителят на нацията. Нашата нация изстрада достатъчно лъжи. Целият ми политически път, а и не само политическият, е бил борба за истината. Тази истина, която много трудно се приема от хората, но която в крайна сметка ще направи голямата промяна в България", каза Радостин Василев.