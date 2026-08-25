Ивкова уволни свой заместник и висши чиновници, оставили линейките без застраховки

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е поискала оставките и освободила от длъжност зам.-министър д-р Ивиан Бенишев, директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и директора на дирекция "Обществено здраве" Илия Тасев. По думите ѝ те носят отговорност за забавена процедура за сключването на застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско" за линейки на Спешна помощ и автомобили на Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Според Ивкова подготовката е трябвало да започне още през есента на 2025 година, но вместо това "дирекциите са си обменяли писма".

"Рискът за застраховките щеше да започне от средата на септември месец тази година. Което си представяте какво означава... автомобилите да останат в гаражите", заяви Ивкова и допълни, че тя е разбрала за ситуацията едва вчера.

Сега започва спешното набиране на оферти, за да бъдат осигурени застраховките на линейките до края на годината. Паралелно ще бъде стартирана и процедура за осигуряване на всички видове застраховки за 2027 година.

"Г-н Ивиан Бенишев е ресорен заместник-министър за спешна медицинска помощ включително, преди заемането на този пост е заемал и поста директор на дирекция "Спешна медицинска помощ". Т.е. носи пряка отговорност за функционирането на спешната медицинска помощ в страната. Сега, законът позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният компас да не му го позволи", заяви министър Ивкова.

По думите ѝ цялата администрация знае колко време отнема от стартирането с инициативен доклад на една тържна процедура до сключване на договор – минимумът е 6 месеца.

"Възползвам се да кажа на всички критици на административната реформа, че всъщност този случай показва колко е необходима промяната и създаването например на Националния център за спешна медицинска помощ, който ще събере в себе си всички функции – имам предвид и административни, и организационни, и процедурни, така че да се осигури функционирането на системата за спешна медицинска помощ в страната", коментира още здравният министър.

С освобождаването на зам.-министър Ивиан Бенишев здравният министър Катя Ивкова се разделя с втори свой заместник от началото на мандата на правителството. Преди десетина дни другият ѝ заместник проф. Петко Салчев напусна без обяснения за причините. На негово място беше назначен бившият директор на ВМА-Плевен полк. д-р Николай Вълов, който пое лекарствената политика на министерството.