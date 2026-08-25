София реши да демонстрира позицията си срещу строежа на 215-метровия "Парадайс тауър"

След като на два пъти допусна административни пропуски в опитите си да спре изграждането на 215-метров небостъргач до мол "Парадайс" на бул. "Черни връх", Столичната община реши да демонстрира действия по темата и съобщи, че е предприела стъпка по едно от делата, касаещи евентуалното изграждане на високата сграда.

Местната власт е поискала временно да се спре съдебния спор срещу отказа на общината да се издаде разрешение за строеж за 55-етажната "Парадайс Тауър". Това е едно от трите дела по жалби на инвеститора в проекта "Магна МК", които се водят към момента. Четвърто приключи преди няколко месеца.

То беше срещу първата заповед на кмета Васил Терзиев за промяна на устройствения план на имота, така че той да не позволява толкова високо застрояване. Общината загуби това дело и документът беше отменен, заради административни пропуски при издаването на заповедта.

Докато траеше делото срещу заповедта за промяна на устройствения план, съдебният спор за отказаното разрешение за строеж беше спрян. Сега той отново е възобновен.

След като загуби делото за намаляване на параметрите на застрояване в имота до мол "Парадайс", на 22 юни кметът Васил Терзиев издаде друга заповед за промяна на подробния устройствен план, с която трябваше да се поправят пропуските, заради които беше отменен първият документ, целящ същия краен ефект. И тази заповед беше обжалвана от инвеститора. Сега общината иска, докато не се реши това дело, предходният спор - за разрешението за строеж, да бъде оставен "на трупчета". Съдът ще реши дали да уважи това искане.

Междувременно заповедта от 22 юни беше отменена от Васил Терзиев на 10 юли, тъй като от общината проверили и установили, че тя е от дата, на която кметът е бил в командировка и негов заместник е изпълнявал функциите на кмет. Тоест няма как документ с подписа на Васил Терзиев от времето, в което не е бил в страната, да е валиден. Така делото по тази заповед може да приключи доста бързо.

Междувременно от "Магна МК" са подали жалба и срещу заповедта от 10 юли, с която се отменя документът за разработване на нов устройствен план от 22 юни. Проверка в системата на Административния съд - София-град показва, че засега жалбата е оставена без движение, тъй като фирмата не е платила задължителната съдебна такса и освен това трябва да обоснове правния си интерес, след като всъщност води дело за отмяна на отменената по-късно заповед.

"Столична община продължава последователно действията си за промяна на устройствения план за терена до Paradise Center, предвиден за изграждането на 215-метровата Paradise Tower. Позицията на общината остава непроменена - този проект не следва да бъде реализиран по параметрите, които позволява настоящият устройствен план", декларираха във вторник от общината.

И добавиха, че ще използват "всички предвидени в закона възможности", за да защитят "позицията си за промяна на устройствените параметри за този терен". "Обжалванията от страна на инвеститора могат да забавят административните и съдебните процедури, но няма да променят позицията на общината по отношение на проекта за Paradise Tower", пише в съобщението.

Решенията на съда обаче могат да доведат и до окончателно разрешение на строежа, ако местната власт загуби заведените дела.