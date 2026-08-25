Директорът на ЦРУ е пристигнал в Москва за тайни преговори

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал в Русия на борда на военнотранспортен самолет C-17 за участие в срещи в Москва, планирани за днес, съобщи в X кореспондентката на CBS News Дженифър Джейкъбс, позовавайки се на свои източници.

Американският военнотранспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III, както стана известно от данните на Flightradar24, сутринта е пристигнал от Рига на московското летище "Внуково". В столицата на Латвия е пристигнал от щата Мериленд, където се намира военновъздушна база, на която са базирани, наред с други, президентските самолети на ВВС на САЩ.

След съобщенията за пристигането на американския военен самолет днес по улиците на Москва е бил забелязан кортеж с автомобили с дипломатически регистрационни номера на САЩ.

По-рано Дмитрий Песков заяви, че Кремъл не разполага с информация за американския военен самолет, пристигнал във "Внуково". Представители на Министерството на отбраната на САЩ, Белия дом, американското посолство в Москва и руското посолство във Вашингтон не са отговорили своевременно на въпросите относно целта на полета, отбелязва NBC.

Ако действително директорът на ЦРУ е пристигнал в Москва, това ще бъде първото подобно посещение след началото на войната в Украйна.

Предишното такова посещение се състоя през ноември 2021 г. Тогавашният директор на американското разузнаване Уилям Бърнс тайно посети Москва, за да предупреди Кремъл, че САЩ са наясно с подготовката на Владимир Путин за нахлуване в Украйна и да го призове да се откаже от тази стъпка.

Американски военнотранспортен самолет е пристигал в Русия и през февруари във връзка с размяна на затворници, отбелязва британското издание The iPaper. Тогава от руски затвор е бил освободен и предаден на САЩ американският учител Марк Фогел.

Вчера в Рига е кацнал още един американски самолет — Boeing C-40 Clipper, който се използва за превоз на високопоставени държавни служители и също е пристигнал от военновъздушна база в Мериленд. Обикновено сред пътниците му могат да бъдат членове на президентската администрация, членове на Конгреса или висши военни командири.

Отдавна не са водени конкретни преговори между Русия и представители на САЩ за уреждането на войната в Украйна.

От май насам Кремъл неколкократно е заявявал за възможно посещение в Москва на Стив Уиткоф, специалния представител на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зетя на американския президент.

Преди известно време източник на ТАСС съобщи, че двамата могат да посетят Киев и Москва до края на август. В неделя обаче същата агенция цитира свой източник, според когото: "До края на август посещението едва ли ще се състои."

Вместо Уиткоф и Къшнър в Москва е пристигнал представител на Ватикана. Вторият секретар по международните въпроси Пол Ричард Галахър е провел среща с руския външен министър Сергей Лавров и е заявил, че Ватиканът е готов да предостави услугите си в подкрепа на мира.

"Готови сме да предоставим нашите добри услуги по всякакъв възможен начин, с надеждата, че така желаният мир може да бъде постигнат възможно най-скоро", е заявил Галахър.