Директорът на ЦРУ е пристигнал в Москва за тайни преговори

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пристигнал в Русия на борда на военнотранспортен самолет C-17 за участие в срещи в Москва, планирани за днес, съобщи в X кореспондентката на CBS News Дженифър Джейкъбс, позовавайки се на свои източници.
Американският военнотранспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III, както стана известно от данните на Flightradar24, сутринта е пристигнал от Рига на московското летище "Внуково". В столицата на Латвия е пристигнал от щата Мериленд, където се намира военновъздушна база, на която са базирани, наред с други, президентските самолети на ВВС на САЩ.
След съобщенията за пристигането на американския военен самолет днес по улиците на Москва е бил забелязан кортеж с автомобили с дипломатически регистрационни номера на САЩ.
По-рано Дмитрий Песков заяви, че Кремъл не разполага с информация за американския военен самолет, пристигнал във "Внуково". Представители на Министерството на отбраната на САЩ, Белия дом, американското посолство в Москва и руското посолство във Вашингтон не са отговорили своевременно на въпросите относно целта на полета, отбелязва NBC.
Ако действително директорът на ЦРУ е пристигнал в Москва, това ще бъде първото подобно посещение след началото на войната в Украйна.
Предишното такова посещение се състоя през ноември 2021 г. Тогавашният директор на американското разузнаване Уилям Бърнс тайно посети Москва, за да предупреди Кремъл, че САЩ са наясно с подготовката на Владимир Путин за нахлуване в Украйна и да го призове да се откаже от тази стъпка.
Американски военнотранспортен самолет е пристигал в Русия и през февруари във връзка с размяна на затворници, отбелязва британското издание The iPaper. Тогава от руски затвор е бил освободен и предаден на САЩ американският учител Марк Фогел.
Вчера в Рига е кацнал още един американски самолет — Boeing C-40 Clipper, който се използва за превоз на високопоставени държавни служители и също е пристигнал от военновъздушна база в Мериленд. Обикновено сред пътниците му могат да бъдат членове на президентската администрация, членове на Конгреса или висши военни командири.
Отдавна не са водени конкретни преговори между Русия и представители на САЩ за уреждането на войната в Украйна.
От май насам Кремъл неколкократно е заявявал за възможно посещение в Москва на Стив Уиткоф, специалния представител на Доналд Тръмп, и Джаред Къшнър, зетя на американския президент.
Преди известно време източник на ТАСС съобщи, че двамата могат да посетят Киев и Москва до края на август. В неделя обаче същата агенция цитира свой източник, според когото: "До края на август посещението едва ли ще се състои."
Вместо Уиткоф и Къшнър в Москва е пристигнал представител на Ватикана. Вторият секретар по международните въпроси Пол Ричард Галахър е провел среща с руския външен министър Сергей Лавров и е заявил, че Ватиканът е готов да предостави услугите си в подкрепа на мира.
"Готови сме да предоставим нашите добри услуги по всякакъв възможен начин, с надеждата, че така желаният мир може да бъде постигнат възможно най-скоро", е заявил Галахър.
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42 коментара
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Нapкoман е тоя дето те е правил. Затуй си такъв - недоправен. Лоша наследственост, ти не си виновен че си безполезен оmnaдък.
Като видя подобно идuomско заглавие, кой знае защо все се сещам за един разказ на Чудомир и сцената в цирка дето един умник икономисал парите за билет: "Тайна полиция молеем! Първо място!"
Всъщност докато Путин не пукне, войната няма да свърши, а щ продължи под една или друга форма.
Пак ше се преструват на големите приятели на Путин, ама свърши тая.
Целта на визитата е уреждането на поредния обмен на затворници, каквито ЦРУ координира редовно, заедно с поставянето на твърди разузнавателни „червени линии“ пред Кремъл относно хибридните атаки срещу държави от НАТО и сътрудничеството с Иран. Когато САЩ преговарят за край на войната, изпращат Държавния секретар или специални дипломатически пратеници. Когато изпращат шефа на ЦРУ, е заради размяна на заложници и за да връчат директни предупреждения по сигурността.
И как САЩ създадоха проблема с Украйна? Проблема с Украйна си го създаде Путин, за да я унищожи. Той това иска - реванш за разпадането на СССР. А САЩ искат Русия да оцелее. Ей в това е проблемът.
Да, много са милостиви. За 5 години война не повече от милион-два да са избили. Сталин за това време щеше 10 пъти повече да ликвидира - и свои, и чужди.
Ти на негово място като Радев ли щеше веднага да се предадеш? Предателите и недоразуменията като Радев никой не ги помни.
Кой какво цели с "тайни" преговори, за които разбира целия свят?
Целта на посещението е ясна: Възстановяване на световния мир. Средствата, които трябва да се приложат: Всеки да си прибере агента. Срок: Незабавно.