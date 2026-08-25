Против подготвяно закриване на Агенцията за устойчиво енергийно развитие се обявиха над 20 организации

Двадесет и две организации излязоха във вторник с позиция до премиера и министъра на енергетиката, в която се обявяват против подготвяно закриване на Агенцията за устойчиво енергийно резвитие и превръщането ѝ в дирекция, или още по-зле – в част от дирекция, към Министерството на енергетиката. В защита на агенцията, която се занимава с отчитането на прилаганите от бизнеса мерки за намаляване на енергийното потребление и ефекта от санирането, се обявиха неправителствени организации, които също се занимават с тази дейност. Сред тях са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, камарите на енергийните и на професионалните одитори, Хабитат България, Асоциация на българските енергийни агенции, WWF-България, Черноморски изследователски енергиен център, За Земята, Институт за кръгова икономика, Българска фасилити мениджмънт организация и редица регионални организации от същата сфера.

Правителството или енергийното ведомство не са съобщавали официално за подготвяно закриване на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), но до професионалната общност у достигнала такава информация и тя предупреждава, че ако се вземе такова решение, то ще доведе до трудно обратими последици.

В становището се отбелязва, че АУЕР не е структура с обслужващи функции, а изпълнява пряко възложени ѝ законови изисквания за проверка на енергийните обследвания и сертификатите за енергийни характеристики и контрол върху дейността на енергийните одитори. От нея се изисква да потвърждава постигнатите енергийни спестявания и да издава удостоверения за тях, както и гаранции за произхода на енергията от възобновяеми източници. Също така поддържа редица национални информационни системи, бази данни и публични регистри.

Агенцията установява не само дали публичният ресурс е изразходван, а дали с него е постигнат реален, измерим и проверим резултат. Точно това бе заявено като приоритет на правителството в наскоро публикуваната програма за управление, посочват организациите.

Те се спират и на това, че информацията за закриването на агенцията противоречи на публикувания на 24 юли 2026 г. за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за енергийната ефективност, който разширява нейните компетентности. Само преди няколко месеца Министерството на енергетиката предложи нов устройствен правилник на АУЕР с мотив, че законодателството и възложените на агенцията функции са се разширили значително и трябва да бъдат създадени условия за тяхното ефективно изпълнение, припомня се в писмото до премиера и енергийния министър.

Превръщането на АУЕР в министерска дирекция би довело до това, че енергийното ведомство само ще проверява и отчита своите политики и програми, смятат защитниците на агенцията.

В същото време те смятат, че агенцията трябва да подобри работата си, включително осъществявания от нея контрол, но отбелязват също така, че това е трудно да стане с постоянното увеличаване на ангажиментите на служителите ѝ, без да се назначават нови хора.

Според организациите АУЕР трябва да мине от структурата на Министерството на енергетиката към Министерския съвет, което би засилило способността ѝ да изисква и обединява информация от различните ведомства и би създало необходимата основа за постоянен координационен механизъм към Министерския съвет за политиките в областта на климата и енергията.

"Зад АУЕР стоят повече от три десетилетия натрупани знания, методики, информационни масиви, регистри и работни отношения с държавни органи, общини, предприятия и професионални организации. Този капацитет не се прехвърля автоматично с промяна на организационната схема. При прибързана реорганизация могат да бъдат загубени специалисти и институционална памет, чието възстановяване ще струва многократно повече от непосредствената административна икономия", пише в становището.

Агенцията в момента е национален партньор в европейските процеси по прилагане на законодателството за енергийна ефективност, сградни характеристики и възобновяема енергия. Тя участва наравно с подобните структури на още 23 европейски държави в European Energy Network (EnR).

За работата на АУЕР е показателна широката подкрепа на професионалната общност. Малко публични институции в България могат да обединят около своята работа толкова представители на професионални, браншови, научни, общински и неправителствени организации. Това не е защита на администрация заради самата нея, а признание за необходимостта от институция, която свързва законодателството, професионалната практика и проверимия резултат, пишат още организациите.

Те настояват да се каже официално ще се закрива ли АУЕР и с какви мотиви и ако ще се преобразува, това да стане след публична оценка на въздействието от подобна мярка и пълноценно обществено обсъждане.

"Ако действителният мотив за планираната промяна е съкращаването на 13 щатни бройки, следва ясно да бъде оценено дали тази ограничена непосредствена икономия оправдава загубата на институционален, експертен и контролен капацитет", пише още в становището в подкрепа на АУЕР.

"България се нуждае не от по-малко контрол, а от по-добър контрол; не от закриване на натрупаната експертиза, а от нейното укрепване; не от формална административна икономия, а от институции, способни да гарантират, че публичният и европейският ресурс води до реални, измерими и проверими резултати", завършва писмото.