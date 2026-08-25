На първо четене: Депутатите подкрепиха държавни стипендии само за студентите в редовно обучение

Единствено студентите в редовна форма на обучение в държавните университети ще имат право да получават стипендии с държавно финансиране, реши във вторник парламентарната образователна комисия.

Тя прие на първо четене промени в Закона за висшето образование, с които освен промени в правилата за получаване на стипендии, се въведоха и промени в определянето на таксите за платено обучение, като се предвижда тяхното намаляване с 10%.

Образователната комисия реши да приеме предложените от правителството и министъра на образованието проф. Георги Вълчев промени в правилата за стипендиите на студентите, въпреки решението на Върховния административен съд от есента на 2025 г.

Тогава върховните магистрати отмениха разпоредбата на Министерския съвет отпреди 25 години за условията и реда за предоставяне на стипендии и постановиха, че студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендии.

Сега правилата, които ще върнат предишния текст бяха заложени в законопроекта за изменение на закона за висшето образование. Промените бяха подкрепени на първо четене с 12 гласа "за", а четирима депутати от "Продължаваме промяната". "Демократична България" и ГЕРБ се въздържаха.

Ако промените бъдат приети в пленарната зала, на второ четене в комисия, а след това и окончателно на второ четене в пленарната зала, то държавни стипендии няма да могат да получават студентите в задочна, дистанционна и платена форма на обучение, както и студентите в частни университети.

Именно тези промени в закона доведоха до дебат по време на заседанието на комисията. Срещу промяната в правилата се обяви бившият образователен министър и бивш премиер Николай Денков. Според него, ако един студент е отличник, няма причина да бъде лишаван от стипендия заради формата на обучение.

Ангел Янчев от "Възраждане" също беше против подобни промени и изтъкна съдебното решение от 2025 г.

Бившият образователен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ пък подкрепи стипендиите само за редовните студенти в държавни университети. По думите му с държавната поръчка държавата прави политика за престуктуриране и насочване на студентите към приоритетни направления.

Според него, ако правото на стипендия бъде дадено на всички студенти, ще се отслаби възможността да се насърчават определени направления в държавните висши училища.

Подкрепа за промяната имаше и от ректорите на Софийския университет проф. Елиза Стефанова, НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев, който е и новият председател на Сдружението на държавните висши училища, и на Бургаския държавен университет - проф. Румяна Янкова.

По-ниски такси при платеното обучение

Останалите промени получиха широка подкрепа и не станаха повод за дискусия. Сред тях е и намаляването на таксите за студентите в платено обучение в държавните университети. Таксите няма да могат да надхвърлят 50% от средствата за издържка на обучението за съответното професионално направление.

Преди година таксите достигаха 100% от средствата, които се предоставят за издръжка на обучението на бъдещ висшист в държавна поръчка. За акдемичната 2025/2026 г. някои университети, сред които и Софийският, обявиха такси за платено обучение, увеличени с 50% и дори 100% в сравнение с предходната година. Това доведе студентското недоволство и протести от страна на студентите. Впоследствие депутатите решиха, че таксите на студентите в платена форма на обучение трябва да възлизат на най-малко 60% от сумата за издръжката на студент, който учи по държавна поръчка.

Сега този праг се намалява с още 10%.

"Средно претеглено през 2026 г. висшите училища в България са вдигнали с 11 процента таксите си и намираме за справедливо да стартират при тези реални условия. Предлагаме и таксите по време на следването, които трябва да се заплащат от студентите, да не надхвърлят общо 20 процента за периода на следването“, заяви министър Георги Вълчев, цитиран от БТА.

Още промени

Промените в закона предвиждат и споменатата от Вълчев предвидимост на таксите по време на следването. Увеличението на таксите след приемането на един студент не може да надхвърля 20%. Т.е., ако семестриалната такса на един висшист в държавна поръчка е била 300 евро в началото на следването му, то през четвъртата година тя няма да може да надвшишава 360 евро. Промяната ще важи за всички форми на обучение.

С приемането на законопроекта таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от акедемичните ръководства на университетите, а не както беше досега от Министерския съвет.

Предвижда се и облекчаване на административните процедури при представяне на дипломи от чужбина и удостоверяване на призната степен на образование, завършена извън страната.

Министър Вълчев обясни пред БТА, че ще се използват регистрите, за да се проверяват дипломите по служебен път, а не чрез предоставяне на копия или оригинали.

"Тази политика за облекчаване на административната тежест ще се опитаме в следващите години да я продължим и това не са единствените мерки“, допълни той.