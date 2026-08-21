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Полетът над България: Сърбия предпочeла Русия пред ЕС за самолет за борба с пожарите

2 коментара
Снимка: Посолство на Русия в Сърбия
Сърбия не е активирала европейския механизъм за гражданска защита, а предпочела да получи помощ от Русия за борба с пожарите.
 
Руски самолет Ил-76 бе пратен в Сърбия, като България разреши той да прелети над страната. В петък бившият военен министър Тодор Тагарев допусна, че руският самолет може да е има за цел да събере информация за критична инфраструктура у нас, което не е изключено да достигне до Иран, който неофициално заплаши България по-рано тази седмица.
 
От сръбското вътрешно министерство посочиха, че Механизмът за гражданска защита на ЕС не разполага с противопожарни самолети с такъв капацитет като руския Ил-76.
 

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"Ако Сърбия активира механизма като отговор на пожарите в следващите часове или дни, веднага ще се координираме с европейските партньори, за да мобилизираме помощ в съответствие с реалните потребности и ситуацията на терен", посочи от своя страна говорител на ЕК, цитиран от БТА.
 
"ЕК вече осигури сателитни снимки по програмата Коперник като подкрепа за местните пожарникари, след молба от Сърбия".
 
По повод руското участие в гасенето на пожарите в Сърбия ЕК коментира, че по-широките отношения между двете държави са притеснителни за ЕС.
 
"Когато става въпрос за помощта на Русия, повтаряме, че ЕС иска да разчита на Сърбия като надежден партньор. Както сме казвали много пъти, отношенията с Русия и режима на (руския президент Владимир) Путин не могат да бъдат "просто бизнес", докато Русия води с нищо непредизвикана и неоправдано агресивна война на европейска територия в Украйна", посочи говорителят на ЕК.

Ключови думи

Сърбия Тагарев Ил 76
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2 коментара

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  1. глас в пустиня
    #2

    "докато Русия води с нищо непредизвикана и неоправдано агресивна война на европейска територия в Украйна", посочи говорителят на ЕК." Ако Европейския съюз 2014 г беше пратил кореспонденти в Донецк и Луганск щяха да разберат че отговорът на Путин е напълно логичен и оправдан. Днес медии в САЩ се чудят защо Европейският съюз е спрял достъпа на гражданите си до руските медии.

  2. ПyтлЭр Xyйло
    #1

    Избрал е грешен кон саша вучъййч. Затуй и пожарите ще продължават.

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