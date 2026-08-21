Украйна търси помощ от Илон Мъск за удари срещу руски ракетни установки. Тръмп бил против

Украйна се опитва да получи от Илон Мъск разрешение за използване на ударни дронове, оборудвани със системата Starlink, за нанасяне на удари в дълбочина на Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не подкрепя този план, пише британският в. "Файненшъл таймс".

По думите на източници на изданието президентът на Украйна Владимир Зеленски е изложил тази идея на среща с Тръмп в Белия дом през юли. Той го е помолил да разговаря с Мъск, за да получи разрешение Украйна да използва Starlink извън пределите на страната си за нанасяне на удари по руски установки за изстрелване на балистични ракети, намиращи се на разстояние до 200 км навътре в територията на Русия.



Дроновете, оборудвани със Starlink, използват сателитния интернет на SpaceX. Това им позволява да поддържат по-надеждна връзка с операторите на по-големи разстояния в сравнение с обикновените радиоканали и същевременно да остават по-малко уязвими за стандартните средства за заглушаване.

В Киев смятат, че ограничаването на дълбочината на тези удари може да убеди Мъск да одобри искането. Според присъствалите на срещата обаче Тръмп е приел идеята скептично: той не е дал еднозначен отговор и по всичко личи, че не е подкрепил плана.

Според източници на "Файненшъл таймс" Мъск също няма да одобри искането.

Пред последните години позицията му по въпроса за използването на Starlink от Украйна нееднократно се е променяла.



Ситуацията се усложнява от факта, че човекът в Киев, който е имал пряка връзка с Мъск - бившият министър на отбраната Михаил Федоров - наскоро беше уволнен от поста си, отбелязва "Файненшъл таймс". Той доста успешно е лобирал за интересите на Киев и именно с неговото посредничество в началото на годината Украйна е успяла да постигне блокиране на сателитния интернет за руските военни.

Самият Федоров обаче заяви в интервю след уволнението си, че все още не е успял да постигне напредък в убеждаването на Мъск да разреши на Киев да използва Starlink през руската граница.

По-рано милиардерът не позволи на Украйна да използва Starlink за нанасяне на удари в дълбочина на Русия заради опасения от ядрена ескалация. В Киев са смятали, че ограничаването на обсега на атаките може да промени решението му. С помощта на дронове, оборудвани със сателитен интернет, Украйна би получила възможност да нанася по-прецизни удари по руски военни обекти и да намали броя на ракетните обстрели, които са се превърнали в проблем заради недостига на прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot.



Неотдавна милиардерът заяви в интервю пред британското сп. "Икономист", че Русия няма да изтегли войските си от Украйна и че войната може да бъде спряна единствено след отстъпки пред Москва.