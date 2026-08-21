По заръка на Путин руските градове ще бъдат украсени с матрьошки и балалайки

Матрьошки, балалайки, мечки, брезови горички и куполът на храма "Василий Блажени" ще бъдат използвани за оформяне на градските пространства в Русия. Както съобщава "Вёрстка", цитирана от "Москоу таймс", именно тези "национални символи" са разработени за изложението "Руски дом 2026", което се провежда по поръчение на президента Владимир Путин. Миналата година той призова предметите да се създават, "опирайки се на традициите, ценностите и културното многообразие на многонационалния народ на Русия".

"Това са архетипи, в които са закодирани форма, характер, емоция и история. В продължение на векове те са формирали нашия културен код. Задачата на площадката "Национални символи на Русия" е да разшифрова този код и да покаже как неговата енергия се въплъщава в езика на съвременния дизайн", се казва в описанието на изложението. Този стил в бъдеще се планира да бъде използван за оформянето на училища, паркове, стадиони и спирки в градовете на страната, отбелязва "Вёрстка".



С разработването на новия стандарт за градски дизайн се занимава съвет, създаден по указание на Путин към националния център "Русия". Участник в съвета и член на президиума на управителния съвет на "Опора России" Андрей Радаев е основател на изложението. Един от кураторите му е Анна Харичева – жена на главния политтехнолог на администрацията на президента Александър Харичев, който от 2024 г. оглавява управлението за мониторинг на обществените процеси.



Заедно с дизайнерката Олга Мусиенко тя се е заела с "преосмислянето на брезата" като един от "националните символи" на Русия. По думите на Мусиенко брезата ще бъде представена на изложението под формата на "капсула". "В моята капсула брезата се превръща в метафора на човека - всеки от нас има свои корени, свой път на израстване, свои ценности и неща, които предаваме нататък", обяснила дизайнерката замисъла си. По думите ѝ проектът се създава "за администрацията на президента".

Формирането на нов "руски стил", който да се опира на традициите, и на "визуален език" за градската среда е отговор на желанията на самите руснаци, заяви през юни съветничката на президента Елена Ямпольская. Това желание е свързано "с въпросите на гражданската идентичност, съхраняването на традиционните ценности и културния суверенитет на страната", каза тя в интервю за "Експерт".

По думите на Ямпольская първите проекти вече са в процес на реализация. В Екатеринбург например се изгражда "площадка по мотиви от димковската играчка", а освен това се разработва "серия от артобекти на основата на кирилицата", възхваляващи азбуката на руския език.