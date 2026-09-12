Теодор Славев: Инициативният комитет на Йотова е като нов "Отечествен фронт" (подкаст)

"Ако Йотова бъде избрана, очаквам различен тип държавен глава. Много по-дистанциран от ежедневните теми и в някакъв смисъл по-консенсусен. Вижте заявката с инициативния комитет. Това е някакъв нов "Отечествен фронт", каза политологът Теодор Славев в новия епизод на подкаста "Наяве с Mediapool".

По думите му Йотова прави кампания, бидейки президент и ползва държавен ресурс за тази си цел, защото "целият екип, който е на "Дондуков 2" и издържаме с нашите пари е впрегнат". Според него ако не е бил смятания за основен конкурент на Йотова на предстоящя вот Андрей Гюров, "Продължаваме промяната" щеше да издигне за президент Николай Денков, а "Да, България" и ДСБ още двама различни кандидати. По отношение на ГЕРБ Славев смята, че с хода си да не издигне кандидат за държавен глава Бойко Борисов се опитва да "вдигне цената си" за балотажа на президентските избори.

Възможни ли са според Славев изненади в президентската надпревара, какво ще правят избирателите на ГЕРБ, колко важни за вота през октомври ще бъдат геополитиката и разделението "Изток-Запад", как могат да допринесат вицепрезидентите и какво влияние ще окажат социалните мрежи на предизборната кампания, вижте във видеото: