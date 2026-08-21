Генерал от КГБ е намерен мъртъв в Москва. Според медиите е самоубийство

Генерал-майорът от ФСБ (бивша КГБ) в оставка Игор Лаптев е сложил край на живота си в Москва. Тялото на 83-годишния мъж е било открито следобед на 20 август в дома му на улица "Верхняя Красноселская". "Тялото на мъж с огнестрелна рана в главата е открито в кабинета му", разказа източник на "Совершенно секретно".
Лаптев е участвал във военните действия в Афганистан. След това дълго време е служил в КГБ и ФСБ, където се е занимавал с въпросите на информационната сигурност. В края на 90-те години Лаптев е бил заместник-министър по данъците и таксите. От 1998 г. той е оглавявал съвета на директорите на ЗАО "Информтехника и Связь", специализирано в разработването и производството на интегрирани системи за защитена професионална комуникация за държавни и корпоративни структури.
Поредица самоубили се генерали
От началото на войната в Украйна има поредица от самоубийства на генерали от силовите ведомства, припомня "Москоу таймс".
През май в Москва е починал 87-годишният генерал-полковник Станислав Петров, бивш началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита. Тялото му е било открито в апартамента му в Дома на крайбрежната улица. По данни на РБК Петров е участвал в ликвидирането на последиците от аварията в Чернобилската АЕЦ и е бил тежко болен. "Газета.Ru" съобщи за възможна версия за самоубийство.
През февруари 2023 г. в Подмосковието е бил намерен мъртъв 72-годишният генерал-майор от полицията Владимир Макаров. Той е заемал длъжността заместник-началник на Главното управление на МВР за борба с екстремизма и малко преди смъртта си е бил освободен от поста поради навършване на пенсионна възраст. ТАСС съобщи, че Макаров е сложил край на живота си.
През юли 2022 г. в Москва е починал генерал-майорът от ФСБ в оставка Евгений Лобачев. Тялото му е било открито на стълбищната площадка на жилищна сграда на улица "Качалинская". Лобачев е бил на 76 години. По данни на ТАСС, позоваващ се на правоохранителните органи, причината за смъртта е самоубийство.
Месец по-рано в Москва е бил намерен мъртъв 90-годишният генерал-майор от СВР в оставка Лев Соцков. РБК съобщи, че тялото на Соцков е било открито в апартамента му на улица "Новаторов". До него е бил намерен наградният му пистолет.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
11 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Живял е на първия етаж.
изненадали са го, преди той да изненада путч0 ;-) . . . Нищо де... - слЭдуйшчий раз... ;-)
Класическо руско самоубийство – сам се е прострелял три пъти в гърба и после грижливо скрил оръжието.
Ми, случва се. Отплеснал му се е пистолета докато го чисти.
Странно - хем генерали, хем на такава възраст. Обикновено хората, които са имали силата и късмета да достигнат до такива чинове и до такава възраст не се самоубиват. А и защо вече да го правят - не им остава много каквото и да ги чака?
Те ги самоубиват! Рашистка ми ти работа!
Така става, когато не искат да скачат от високо...
ВсЬО идЬОт по плану!
Според заглавието е самобийство, а според мен е самоубийство.
Да да, като в Петрохан...