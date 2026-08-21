Генерал от КГБ е намерен мъртъв в Москва. Според медиите е самоубийство

Генерал-майорът от ФСБ (бивша КГБ) в оставка Игор Лаптев е сложил край на живота си в Москва. Тялото на 83-годишния мъж е било открито следобед на 20 август в дома му на улица "Верхняя Красноселская". "Тялото на мъж с огнестрелна рана в главата е открито в кабинета му", разказа източник на "Совершенно секретно".

Лаптев е участвал във военните действия в Афганистан. След това дълго време е служил в КГБ и ФСБ, където се е занимавал с въпросите на информационната сигурност. В края на 90-те години Лаптев е бил заместник-министър по данъците и таксите. От 1998 г. той е оглавявал съвета на директорите на ЗАО "Информтехника и Связь", специализирано в разработването и производството на интегрирани системи за защитена професионална комуникация за държавни и корпоративни структури.

Поредица самоубили се генерали



От началото на войната в Украйна има поредица от самоубийства на генерали от силовите ведомства, припомня "Москоу таймс".

През май в Москва е починал 87-годишният генерал-полковник Станислав Петров, бивш началник на войските за радиационна, химическа и биологична защита. Тялото му е било открито в апартамента му в Дома на крайбрежната улица. По данни на РБК Петров е участвал в ликвидирането на последиците от аварията в Чернобилската АЕЦ и е бил тежко болен. "Газета.Ru" съобщи за възможна версия за самоубийство.



През февруари 2023 г. в Подмосковието е бил намерен мъртъв 72-годишният генерал-майор от полицията Владимир Макаров. Той е заемал длъжността заместник-началник на Главното управление на МВР за борба с екстремизма и малко преди смъртта си е бил освободен от поста поради навършване на пенсионна възраст. ТАСС съобщи, че Макаров е сложил край на живота си.



През юли 2022 г. в Москва е починал генерал-майорът от ФСБ в оставка Евгений Лобачев. Тялото му е било открито на стълбищната площадка на жилищна сграда на улица "Качалинская". Лобачев е бил на 76 години. По данни на ТАСС, позоваващ се на правоохранителните органи, причината за смъртта е самоубийство.

Месец по-рано в Москва е бил намерен мъртъв 90-годишният генерал-майор от СВР в оставка Лев Соцков. РБК съобщи, че тялото на Соцков е било открито в апартамента му на улица "Новаторов". До него е бил намерен наградният му пистолет.