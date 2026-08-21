Ива Петрова: Няма кризисна ситуация в енергетиката заради 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

В момента няма кризисна ситуация заради намаляването на мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" с около 120 мегавата заради продължаващото критично понижение на нивото на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в петък. Мощността на Пети блок е малко над 1000 мегавата.

По думите на министъра намаляването на мощността е превантивна мярка, предвидена в плана за действие на централата при ниски нива на Дунав.

"Ситуацията е под контрол", каза Петрова.

Тя посочи, че при продължаващо понижаване на водното ниво може да се наложи допълнително намаляване на мощността на блока. Създаден е вътрешноведомствен щаб, който следи обстановката. "Ситуацията е динамична. От вчера до днес нивото на Дунав се е покачило с 2 см. Прогнозите се сменят, последната е за задържане на нивото каквото е", коментира министърът.

Заместник изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" Андрей Красночаров обясни, че намаляването на мощността има за цел да улесни работата на помпите на бреговата помпена станция, която осигурява охлаждаща вода за турбините на Пети и Шести блок.

"Тя няма никакво отношение към ядрената безопасност", подчерта Красночаров.

По думите му при продължаващ спад на нивото на Дунав може да се наложи намаляване и на мощността на Шести блок.

Намаляването на мощността на Пети блок не създава проблем за електроенергийната система, заяви директорът на Централното диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Димитър Зарчев.

По данни на ЕСО през последните дни средното денонощно потребление е около 90 000 мегаватчаса, а износът на електроенергия заради топлата вълна в Централна Европа е около 30 000 мегаватчаса. Общото производство възлиза на 131 000 мегаватчаса.

Зарчев посочи, че няма проблем с баланса на електроенергийната система или с износа и намаляването на мощността на АЕЦ "Козлодуй" не е повлияло на параметрите на системата.

Ако обаче проблемът с нивото на Дунав се задълбочи, може да се стигне до намаляване на износа. На този етап обаче това не се налага.

За всеки случай енергийното министерство е взело мерки за по-бързо приключване на ремонта на 7 и 8 блок на ТЕЦ "Марица Изток" 2, като 7 блок ще е разполагаем още от утре, 22 август, а 8 блок – от началото на септември.

Министър Петрова обясни, че ведомството започва да мисли и за дългосрочни мерки и набор от технически решения за поддържане нивото на река Дунав, защото сегашната извънредна ситуация вероятно няма да е последната.