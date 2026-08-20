Binance предала на Москва данни за руснак, дарявал за Украйна от България. Сега е в затвора

Криптоборсата Binance през миналата година е предала на руските власти подробности за дарения в криптовалута, направени от руски гражданин, за украински дарителски кампании, които са били използвани като доказателство за повдигане на обвинения във финансиране на тероризъм срещу руски ИТ специалист. Новината ексклузивно съобщи в четвъртък "Ройтерс", като агенцията уточнява, че разполага с документи.

Става въпрос за ИТ специалистът Юрий Беленки, който е бил задържан през септември 2025 г., защото е изпратил над 700 долара на украинската армия и свързана с нея група, известна в различно време като Бригадата "Азов" и Полкът "Азов", която Москва определя като терористична организация.

Запитана от Ройтерс дали законите за защита на данните са били нарушени в случая на Беленки, Комисията за защита на личните данни в България, където Беленки е пребиваващ, не отговоря, посочва агенцията.

Въпреки че е нормално компании като Binance да се съобразяват, когато правоприлагащите органи в страните, където оперират, отправят легитимни искания за преглед на информация за клиенти, най-голямата криптоборса в света заяви през 2023 г., че напълно е напуснала Русия.

През последните няколко години много руски граждани са използвали такива борси, за да подкрепят каузи, които Москва впоследствие определи като екстремистки или терористични. Няколко десетки души, направили такива дарения, са били съдени и осъдени в Русия, казаха правозащитници, които проследяват случаите. Ройтерс не можа да установи точния им брой.

Следственият комитет на Русия, който се занимава със сериозни наказателни дела, заяви през октомври, че ИТ специалистът Юрий Беленки, който е бил задържан през септември 2025 г., е изпратил над 700 долара на украинската армия и свързана с нея група, известна в различно време като Бригадата “Азов” и Полкът “Азов”, която Москва определя като терористична организация.

Binance не е имала задължение да предоставя данните, тъй като е напуснала Русия, и в действителност може да е имала задължение да не ги предоставя съгласно правото на Европейския съюз за защита на данните, каза Майк Бъстров, основател на юридическата кантора Stellar Consulting, която съветва относно регулирането на криптовалутите.

Binance контрира

"Binance не определя обвинения и не решава как което и да е правителство използва информацията в съдебни производства", заяви говорител на Binance в изявление по имейл, цитиран от Ройтерс.

"Както и други глобални финансови институции, ние си сътрудничим със законни искания за информация от правоприлагащите органи в световен мащаб, при спазване на приложимите законови, поверителни и регулаторни изисквания. Тези решения се вземат единствено от съответните власти."

Запитан от Ройтерс за коментар по случая, Европейският комитет по защита на данните, орган, създаден от ЕС, отказа коментар, заявявайки, че отговорността за прилагането на законите за защита на данните се пада на съответните органи в отделните европейски държави.

Запитана от Ройтерс дали законите за защита на данните са били нарушени в случая на Беленки, Комисията за защита на личните данни в България, където Беленки е пребиваващ, не отговори.

Документите, видяни от Ройтерс, се отнасят само за случая на Беленки и Ройтерс не можа да установи дали други хора, направили дарения чрез криптовалута, са били привлечени в разследването на руските правоохранителни органи, или дали Binance е идентифицирала други потребители пред руските власти.

Първи корпус "Азов" от Националната гвардия на Украйна заяви, че не разкрива имената на дарителите. Въоръжените сили на Украйна и президентската администрация на Украйна не отговориха на запитванията за коментар.

Кремъл и Следственият комитет на Русия също не отговориха на запитванията за коментар.

Беленки, който притежава руски паспорт и българско разрешение за пребиваване, в момента се намира в руски затвор в очакване на съдебен процес. Адвокат на 49-годишния мъж не отговори на въпросите на Ройтерс относно случая или ролята на Binance в разследването.

Правоохранителните документи, видени от Ройтерс, са получени от "Первый отдел", която оказва юридическа подкрепа на хора в Русия, преследвани по политически дела.

НПО-то заяви, че документите, които описват доказателствата, събрани от държавните разследващи за Беленки, преди да му бъде повдигнато обвинение, са му били предоставени от негов роднина. Ройтерс не можа да потвърди това независимо.

По-рано Ройтерс съобщи, че регионалният шеф на Binance се е срещнал през 2021 г. с официални лица от руската агенция за финансов мониторинг, които са искали помощ за идентифициране на клиенти, направили дарения в биткойн за Алексей Навални.

По онова време Binance каза пред Ройтерс, че никога не е получавала запитвания от руските власти относно критика на Кремъл, който почина в арктическа наказателна колония през 2024 г.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. и западните санкции, наложени на Москва в отговор, Binance заяви, че продава целия си руски бизнес.

През септември 2023 г. компанията заяви, че оперирането в Русия не е съвместимо със стратегията ѝ за съответствие и че напълно напуска Русия, без продължаващо споделяне на приходи и без опция за обратно закупуване на бизнеса.

"Гражданин на ЕС трудно би си представил, че криптогигант, който е обявил, че напуска Русия, всъщност запазва канал за комуникация с правоприлагащите органи на тази страна. И в най-лошите си кошмари резидентът на ЕС не би си представил, че същият този криптогигант ще го предаде, още при първо поискване, на детективи и следователи, които се занимават с политически репресии", каза пред Ройтерс Дмитрий Заир-Бек, ръководител на „Первый отдел“.

Министерството на външните работи на България отказа коментар.

Бъйстров, адвокатът по регулиране на криптовалутите, каза, че ако Беленки е бил регистриран в Binance като резидент на ЕС, каквото положение може да е имал заради българското си жителство, той би бил покрит от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на блока. Това би забранило на Binance да разкрива данните му без съдебно разпореждане и спазване на много строги разпоредби, каза той.

"Освен това в ЕС и съгласно GDPR Русия не се разглежда като страна с адекватно ниво на защита на личните данни, поради което изпращането на лични данни там е много деликатен въпрос", добави Быстров.

Быстров в предишна си роля е бил член на правния екип, представлявал Binance, когато тя успешно оспори забраната на основния си уебсайт в Русия през януари 2021 г.

Binance не коментира дали предаването на данните на Беленки представлява нарушение на правилата на GDPR. Ройтерс не можа да установи дали Беленки е бил регистриран в Binance като клиент от ЕС.

Запитан дали клиентът му е бил регистриран в Binance като български резидент и следователно покрит от правилата на GDPR, адвокатът на Беленки не отговори.

Документите, видени от Ройтерс, показват, че руските правоохранителни органи са изпратили искане до Binance за историята на транзакциите на Беленки, а Binance е отговорила, изпращайки подробности, показващи криптопреводи към украинските организации.

Подробности за транзакциите на Беленки чрез Binance са били включени като доказателство по делото срещу него, показва един от документите. Междинно изложение на случая, изпратено до канцеларията на главния прокурор на Русия, цитира транзакциите като основание за обвиненията във финансиране на тероризъм.

Binance отказа да коментира подробности около случая на Беленки, заявявайки:

"Binance не коментира конкретни поверителни искания от правоприлагащите органи или индивидуални случаи." В изявлението си от 13 октомври 2025 г. Следственият комитет твърди, че Беленки е направил плащанията с криптовалута между януари 2023 г. и март 2024 г. в отговор на онлайн призив на Аркадий Бабченко, прогонен критик на Кремъл, който подкрепя Украйна.

Ройтерс видя няколко публикации от този период в канала на Бабченко в социалната мрежа Telegram, в които той изброява портфейли за криптовалута, към които хората могат да изпращат дарения. Средствата, според него, след това се използват за закупуване на медицинско оборудване за украински войници, борещи се с руските сили.