България и още две държави в ЕС няма да изпълнят крайния срок за пускане на безплатен дигитален портфейл за самоличност

Европейският съюз определи в сряда датата 24 декември 2026 г. като краен срок, в който всяка страна от ЕС трябва да пусне безплатен дигитален портфейл за идентичност. От 27-те страни членки на общността само 3 държави няма да се справят в срок. Това са България, където все още се бистри законодателството за създаването му, Германия, която е посочила, че ще стартира дигиталния си портфейл през януари 2027 година, и Нидерландия, която отложи внедряването за края на 2027 г. след неуспешен пилотен проект.
Преди ден Демократична България предложи 40 проектозакона за всеобхватна цифрова трансформация. Сред тях е и проектозакон за национален цифров портфейл.
Що е то национален дигитален портфейл?
Дигиталният портфейл има две основни функции – идентификация (кой сте вие) и съхранение на удостоверения.
Дигиталната идентификация ще позволява сигурно да се вписвате в държавни портали като НАП, НОИ, КАТ или в частни платформи без нужда от физическо присъствие, токени или пароли.
Портфейлът включва вграден квалифициран електронен подпис (КЕП). Това ще позволи на гражданите да подписват официални договори, заявления и банкови документи директно от телефона си, като подписът има същата правна сила като саморъчния.
В него могат да се дигитализират и представят:
- Лична карта, паспорт, шофьорска книжка и талон на автомобила;
- Дипломи за завършено образование и професионални квалификации;
- Медицински рецепти и здравни картони;
- Самолетни билети, карти за градски транспорт и банкови карти.
Използването на портфейла е по избор, а хартиените документи остават валидни. Внедряването е неравномерно в различните страни.
Как работи дигиталният портфейл
В предходните месеци ЕК разпространи и примери как ще работи дигиталният портфейл.
Даден бе пример с искане за наемане на кола в чужбина или с откриване на банкова сметка онлайн. При тези операции, вместо да снимате личната си карта и шофьорската книжка и да ги изпращате по имейл, вие отваряте дигиталния си портфейл. След това сканирате QR код, предоставен от фирмата за коли или банката.
Приложението показва точно каква информация изисква отсрещната страна. Гражданите одобряват споделянето с пръстов отпечатък или лицево разпознаване. Информацията се предава за секунди по криптиран път, без служителят да вижда други ваши лични данни (като ЕГН, адрес или дата на раждане, ако те не са нужни за услугата).
И още срокове
Бизнесът трябва да започне да приема портфейла до 24 декември 2027 г., но банките трябва да се съобразят по-рано – от юли 2027 г., поради правилата срещу изпирането на пари.
Организацията за дигитални права EDRi изрази притеснения относно проектоправилата, които биха изисквали лицево разпознаване и биха намалили защитата на поверителността.
Италия, Франция и Дания са трите държави в ЕС, където вече се прилага дигиталният портфейл.
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7 коментара
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Е тъй на! Тя идеята му е такава- да ти " улесни" административните услугички с бюрократичната машинка и да ти вкарва директно в " дигиталното тескеренце" глобички, данъчета, таксички, осигуровчици и ако не ги платиш - запорче на сметчиците, по " дигиталното портфейлче" . Мое и директно да ти ги дърпат от сметчиците:))) Гледай да са пълнички, че да не се гледаме после с наведени главички!
Това, че го наричат портфейл, не го прави нещо подобно на Гугъл портфейла за разплащане, а по скоро една негова функция, която е дигитална идентификация, която се качва там след NFC сканиране на задграничния паспорт (с чип) от телефона. Но реално Гугълското ID не върши много работа, защото не е прието за официален документ, докато тук има идея да стане универсално използван метод за идентификация. Затова и в бъдеще няма нужда да се носи лична карта навсякъде, телефона ще я замества и то автоматично, без милиционерът да се мъчи да прочете какво точно пише на нея.
Коментарите нямат общо с проблема от статията. Ползвам КЕП и портфейла на Google, и повече ме интересува личната карта да се приеме официално.
Ами то ние не щем нито ред нито еу ред. Само братски мир
Проблем е още как точно дигиталният портфейл ще те докладва на КАТ, ДАНС, ГДБОП и т.н. С две думи вариант на ху.ловия MAX
„Следене и контрол!“ – написа той от смартфон с включена геолокация и три акаунта в Google (⌐■_■)
Като кажат "безплатен", все едно не е за следене и контрол.