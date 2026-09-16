Ограничения за социалните мрежи по възраст ще предложи Брюксел

Европейската комисия ще предложи в четвъртък Регламент за безопасността на децата онлайн — EU KIDS ACT, който ще въведе диференцирани ограничения за достъпа до социалните мрежи за децата под 18 години според тяхнат авъзраст. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за годишното състояние на Европейския съюз.

Предвижда се на децата под 13 години да се забранени социалните медии, а за тези до 15 години – да имат личен акаунт. За тийнейджърите между 13 и 15 години ще са разрешени само миниакаунти с ограничени функции и време за ползване, създавани и контролирани от родителите. А младежите между 15 и 18 години платформите ще бъдат задължени да осигуряват характеристики за безопасност, каза фон дер Лайен.

"Не сме длъжни да приемаме характеристики, водещи до пристрастяване. Не сме длъжни да приемаме, че децата са изложени на по-екстремно съдържание. Не сме длъжни да приемаме, че снимки на момичета се използват за генерирани от изкуствен интелект сексуализирани изображения", заяви още тя.

По думите ѝ вече платформите ще трябва да докажат, че са безопасни. "Защото не става въпрос за достъпа на нашите ненавършили пълнолетие деца до социалните медии. Става въпрос за това кога и как позволяваме на социалните медии да имат достъп до тях", отбеляза председателката на ЕК.

Тя цитира данни, според които в моменто младите европейци прекарват между четири и шест часа на ден пред екрани. "Вниманието на децата е привлечено все повече и повече с фийдове, предназначени да ги накарат да продължат да превъртат екрана на телефона. Това, на което сме свидетели, е сериозно отвличане на нашите деца. Отвличане на тяхното внимание, фокус, ум. Това лишава децата от детството им", заяви фон дер Лайен.

Според нея на децата трябва да се остави време да опознаят себе, да израснат заедно с другите, да се сблъскат с всички емоции и избори, свързани с реалния живот. "Те се нуждаят също така от време да поскучаят. Защото това е периодът, през който трябва да използват въображението си. През който трябва да разговарят, да спорят, да се съгласяват ли не, да си съставят мнение, да го променят", каза фон дер Ллайен, която е майка на шест деца.

По думите ѝ когато детето има смартфон, то е лишено от всичко това и се стига до загуба на сън, тревожност, дори самонараняване.

"И във все по-голям брой случаи се стига дори до фатални трагедии. Какъвто е случаят на Олеа, 14-годишно момиче, което живее в Белгия. Олеа отне живота си точно преди един месец — жертва на онлайн тормоз. Историята е толкова трагична и пълна със скръб, че не бях сигурна дали да я включа в речта си. Но майката на Олеа говори толкова сърцераздирателно за дъщеря си. И толкова всеотдайно, за да не се случи това и на други", каза председателката на ЕК.

Тя цитира на френски думите на майката на сомаубилото се момиче: "Сигурна съм, че без повсеместните социални мрежи дъщеря ми щеше да е още жива. Това е прекалено."

Урсула фон дер Лайен каза, че свикана от нея специална експертна група е разговаряла с млади хора и е проучено положението в Австралия и в други държави, където е отбелязан напредък и е взето решение Европа да действа за ограничаване на влиянието на големите технологии над децата. Тя коментира още, че на само непълнолетните са изложени на риск от пристрастяване, а всички. Затова по-късно през есента Еврокомисията ще предложи Акт за справедливост в областта на цифровите технологии.